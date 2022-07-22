Giriş ücretinin 2 bin 500 TL olduğu söylenmişti! Merve Boluğur iddialara yanıt verdi

Yıldız Tilbe'nin sahnesinda şarkı söyledikten sonra sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Merve Boluğur bir mekânda DJ'lik yaptı. Nişantaşı'nda bir mekanda performans sergileyen Boluğur'un makyajı, saçları ve sahne kıyafeti dikkat çekti. Ancak ünlü oyuncu bu detaylardan ziyade mekâna gelenlerden alınacak ücretle adından söz ettirdi.

İddialara göre Merve Boluğur'un çıktığı mekanda 2 bin 500 TL giriş ücreti vardı. Merve Boluğur, "Sahne alacağı mekandaki kişi başı giriş ücretinin 2 bin 500 TL olacağı" iddiası hakkında şöyle konuştu:

Sosyal medyada çıkan ücret konuları tamamen yalan. Mekana giriş ücreti alınmıyor. Zaten işletmecimiz, bu gece için çok emek verdi. Girişiler tamamen ücretsiz.

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