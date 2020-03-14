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Gisele Bundchen'in dalgalarla dansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 10:33 | Son Güncelleme

Ünlü model podyumdan emekli oldu ama hala mesleğini sürdürüyor.

Bundan beş yıl önce podyumlara veda eden ünlü model Gisele Bundchen, Costa Rica'da görev aldığı bir çekimde görüntülendi.

Gisele Bundchen'in dalgalarla dansı

İki çocuk annesi 39 yaşındaki Bundchen, çekimde neşeli tavırlar sergiledi.
Podyumlara veda etse de yine de mesleğini sürdüren Bundchen iddialı bikinisiyle objektif karşısına geçti.
Ünlü model, dans figürleri sergilerken de son derece neşeyi bir görüntü sergiledi.
Bir dönem Victoria's Secret firmasının en gözde modeli olan Bundchen, firma ile yollarını ayırdıktan sonra da modellik yapmayı sürdürmüştü.
Ünlü markaların tanıtım yüzü olan Gisele Bundchen aynı zamanda dünyanın en çok kazanan modellerinden biri.
Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady ile evli olan Gisele Bundchen'in bu evlilikten iki tane çocuğu bulunuyor.
Model, Brady'nin eski ilişkisinden dünyaya gelen oğluna da annelik yapıyor.
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Anahtar Kelimeler:
gisele bündchen, Costa Rica,

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