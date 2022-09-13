Giz eş anlamlısı nedir? Giz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler dilimizin zenginliği açısından oldukça önemli bir konumdadır. Hem yazılış hem de okunuş bakımından birbirinden farklı olan eş anlamlı kelimeleri bilmek ve aynı zamanda hem yazı hem de okuma dilinde kullanmak dilin zenginliğini gösterir. Giz kelimesi Türkçe kökenlidir. Türkiye Türkçesi "gizle-" fiilinden ya da "gizli" kelimesinden türemiştir. Ayrıca "kutu, sandık" gibi kelimelerden de türediği düşünülmektedir. Anlam olarak "bilinmeyen, sır" gibi durumları ifade eder. Dilimizde bilinen ilk kullanımının 1900'lü yıllarda olduğu bilinmektedir.

Giz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Giz kelimesi anlam olarak "bir başkası tarafından bilinmemesi gereken ya da bilinmesi istenmeyen bu yüzden de kimseyle paylaşılmayan şeyler" anlamına gelir. Bunun yanı sıra bir diğer anlamı ise "birçok kişi tarafından araştırılan ama hiç kimse tarafından bilinmeyen şeyler" için de giz kullanılır. Giz kelimesinin birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunur. Bu kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

Sır

Peçe

Bu kelimeler cümlede kullanım yerlerine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle cümledeki anlamına göre kelimeleri kullanmak gerekir.

Gizin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler konusunu ve giz kelimesinin eş anlamlılarını daha iyi anlayabilmek ve kavramak için örnek cümlelere bakmak gerekir. Gizin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde verebiliriz:

Bu olayın arkasındaki sır bir gün elbet açığa çıkacak.

Yıllar sonra bile çözülemedi Kütahya çinilerindeki renklerin gizi.

Bu bahçede açılan her gonca yerden ve gökten bir sır saklıyordu.

İnsanları büyü diye kandıran bu düzme cadının peçesini kaldırmalıyız.



