Gizem Karaca’dan tatil yogası!

2011 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında ikinci olarak sanat dünyasına hızlı bir giriş yapan Gizem Karaca birçok film ve dizide rol alarak kısa sürede popülerliğini arttırdı. Star TV’de yayınlanan Köylü Güzeli dizisi sırasında tanıştığı işletmeci Kemal Ekmekçi ile 2017 yılında nikah masasına oturan Gizem Karaca bir süre setlerden uzak kalmayı seçti.



Normalleşme adımlarının atılmasını fırsat bilen Gizem Karaca ve eşi Kemal Ekmekçi yaz tatilini geçirmek rotalarını Bodrum olarak belirledi. İlk olarak tekne turuna çıkan çift Karaada zaman geçirdi. Sonrasında Bodrum’un çeşitli bölgelerinde tatil yapmayan devam eden ikilinin en keyifli hallerini başarılı oyuncu Gizem Karaca kendi sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Karaca’nın gönderileri takipçileri tarafından ilgiliyle takip edildi.

Sağlık yaşam, düzenli beslenme ve sporu kendisine yaşam prensipleri olarak belirleyen Gizem Karaca tatilde de ilkelerinden ödün vermemeyi seçti. Bodrum tatilinde yoga yaparken çekilen bir kareyi “Beni geri götür” notuyla paylaşan ünlü sanatçı takipçilerinin takdirini kazandı. Fotoğraftaki makyajsız ve oldukça doğal haliyle dikkatleri çeken güzel oyuncu kısa süre içerisinde binlerce beğeni almayı başardı.

