Gizem Karaca ve Miray Daner sette birbirine girdi

Türk havacılık tarihinin unutulmaz kahramanı Vecihi Hürkuş'un (1896-1969) hayatını konu alan, 25 Mayıs'ta vizyona girecek 'Hürkuş: Göklerdeki Kahraman' filminin başrollerinde Gizem Karaca ve Miray Daner var.

ÇEKİMLERE ARA VERİLDİ

Posta'nın haberine göre iki güzel sette birbirine girmiş. Öyle ki ekip kavgayı ayırmakta zorlanmış! Bu yüzden çekimlere ara verilmiş.

Kavganın nedeni; Miray Daner'in başrol oyuncusu gibi davranıp Gizem Karaca'ya karşı üstün bir tavır içine girmesiymiş.

Filmde Hilmi Cem İntepe, Bora Akkaş, Zeyno Eracar, Murat Arkın, Bahadır Yenişehirlioğlu da var.