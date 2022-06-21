Gizem Katmer kimdir, evlendi mi? Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer aslen nereli, kaç yaşında ve eşi kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Neriman karakteri ile tanınan oyuncu Gizem Katmer nikah masasına oturdu. Katmer'in hayatını birleştirdiği isim merak edilirken, ünlü oyuncunun biyografisi de araştırılmaya başlandı. Peki Gizem Katmer kimdir, aslen nereli?

GİZEM KATMER KİMDİR?

Ünlü oyuncu Gizem Katmer 1998 senesinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitimini alan oyuncu, Sahne Sanatları-Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. 24 yaşındaki genç oyuncu, Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde tiyatro ve dizi oyunculuğu görevinde bulunmaktadır.

2020 yılında TRT1'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisinde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar ile birlikte rol alan Gizem Katmer, ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalmış olan evin küçük kızı Neriman’a hayat vermişti.

GİZEM KATMER’İN EŞİ GÜÇLÜ AYDOĞDU KİMDİR?

Genç oyuncu dizi, film ve kısa filmler çekmiş olan Güçlü Aydoğdu ile evlendi. Katmer ile aynı sektörden olan Aydoğdu da daha önce pek çok projede görev almıştı. Aydoğdu, Ankara’da dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü’nden mezun olmuştur ve yaklaşık 40’tan fazla uluslararası film festivalinde yarışan 4 adet kısa film çekmiştir. Güçlü Aydoğdu ayrıca televizyon programları ve dizilerde yöneticilik yapmıştır.

