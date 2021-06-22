Gizemi hala çözülemedi! Hava korsanı Dan Cooper’ın esrarengiz hikayesi şaşırtacak

24 Kasım 1971 tarihinde Amerika’da yaşanan olayda Dan Cooper, Portland’tan Seattle’a sefer yapan Northwest Airline uçağına bindi. Cooper, uçak havalandıktan bir süre sonra kabin memuruna bir not kağıdı uzattı. Notta, “Bavulumda bomba var. Sizden dört paraşüt, fidye olarak 200 bin dolar nakit istiyorum. Alana indiğimizde isteklerim yerine getirilmezse bombayı patlatacağım” ifadeleri yer alıyordu. Mesajı görünce heyecanlanan kaptan, “Yolcuya taleplerinin karşılanacağını” söylemesini istedi. Böylece sırrı çözülememiş Dan Cooper soygunu başlamış oldu.

Kaptanın durumu kuleye haber vermesinin ardından uçak Seattle’a iniş yaptı. Talepler karşılandıktan sonra yolcular serbest bırakıldı fakat uçuş ekibi hala Cooper tarafından rehin tutuldu. Yolcular indikten sonra Cooper kaptana uçağı Mexico City’e uçurmasını söyledi. Uçak havalandıktan sonra arka koltuklara geçip aldığı 200 bin doları vücuduna bantlarla saran Cooper, aldığı paraşütleri de yanından ayırmadı. Bir süre sonra uçağın içine hava dalgası yayıldı ve uçuş görevlileri bir anda şaşkınlık yaşadı. Uçağın arka bölümündeki mutfak kapısının açıldığını fark eden hostesler, koltukta duran boş para bavulu ve paraşütlerden iki tanesiyle karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine uçuş ekibi uçağı en yakındaki Reno kentindeki hava limanına indirdi. Bu tür bir bombalı eylemle uçak kaçırmanın nadir yaşandığı 70’li yıllardak olay başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. FBI kayıtlarında Cooper’ın Reno ile Seattle arasında paraşütle atladığı notu yer alıyor. Bölgede yoğun araştırmaya rağmen Cooper’ın izine rastlanmadı. Dokuz yıl sonra ise küçük bir çocuk kırsal kesimlerde çalınan paraların bir kısmını buldu. Üçü emekli FBI ajanı olmak üzere, toplamda 6 yazar bugüne kadar paraşütüyle atlayan ve kendisine ulaşılamayan Cooper hakkında kitap yazdı.



