Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Gizemi hala çözülemedi! Hava korsanı Dan Cooper’ın esrarengiz hikayesi şaşırtacak

Gizemi hala çözülemedi! Hava korsanı Dan Cooper’ın esrarengiz hikayesi şaşırtacak

22.06.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava korsanı Dan Cooper’ın hikayesi Amerika’nın istihbarat servisi FBI’ın günümüze kadar sırrını çözemediği esrarengiz olaylardan biri olarak kabul ediliyor. Cooper, gizemini koruyan bir soyguna imza attı. Üstelik bu soygunu hiçbir hasar almadan sonuçlandırdı.

Gizemi hala çözülemedi! Hava korsanı Dan Cooper’ın esrarengiz hikayesi şaşırtacak

24 Kasım 1971 tarihinde Amerika’da yaşanan olayda Dan Cooper, Portland’tan Seattle’a sefer yapan Northwest Airline uçağına bindi. Cooper, uçak havalandıktan bir süre sonra kabin memuruna bir not kağıdı uzattı. Notta, “Bavulumda bomba var. Sizden dört paraşüt, fidye olarak 200 bin dolar nakit istiyorum. Alana indiğimizde isteklerim yerine getirilmezse bombayı patlatacağım” ifadeleri yer alıyordu. Mesajı görünce heyecanlanan kaptan, “Yolcuya taleplerinin karşılanacağını” söylemesini istedi. Böylece sırrı çözülememiş Dan Cooper soygunu başlamış oldu.

dan cooper

Kaptanın durumu kuleye haber vermesinin ardından uçak Seattle’a iniş yaptı. Talepler karşılandıktan sonra yolcular serbest bırakıldı fakat uçuş ekibi hala Cooper tarafından rehin tutuldu. Yolcular indikten sonra Cooper kaptana uçağı Mexico City’e uçurmasını söyledi. Uçak havalandıktan sonra arka koltuklara geçip aldığı 200 bin doları vücuduna bantlarla saran Cooper, aldığı paraşütleri de yanından ayırmadı. Bir süre sonra uçağın içine hava dalgası yayıldı ve uçuş görevlileri bir anda şaşkınlık yaşadı. Uçağın arka bölümündeki mutfak kapısının açıldığını fark eden hostesler, koltukta duran boş para bavulu ve paraşütlerden iki tanesiyle karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine uçuş ekibi uçağı en yakındaki Reno kentindeki hava limanına indirdi. Bu tür bir bombalı eylemle uçak kaçırmanın nadir yaşandığı 70’li yıllardak olay başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. FBI kayıtlarında Cooper’ın Reno ile Seattle arasında paraşütle atladığı notu yer alıyor. Bölgede yoğun araştırmaya rağmen Cooper’ın izine rastlanmadı. Dokuz yıl sonra ise küçük bir çocuk kırsal kesimlerde çalınan paraların bir kısmını buldu. Üçü emekli FBI ajanı olmak üzere, toplamda 6 yazar bugüne kadar paraşütüyle atlayan ve kendisine ulaşılamayan Cooper hakkında kitap yazdı.

Dünya tarihine geçen en büyük soygunların şoke edici gerçekleri!Dünya tarihine geçen en büyük soygunların şoke edici gerçekleri!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Amazon Prime Day” kapsamında bulabileceğiniz birbirinden uygun elektronik ürünler…“Amazon Prime Day” kapsamında bulabileceğiniz birbirinden uygun elektronik ürünler…
Yıllardır yanlış yapılıyor! Sabahları duş alıp rahatlayamıyorsanız sebebi bu olabilirYıllardır yanlış yapılıyor! Sabahları duş alıp rahatlayamıyorsanız sebebi bu olabilir
Tarihin en acımasız kadınları! Yaşam şekilleri merak uyandırıyorTarihin en acımasız kadınları! Yaşam şekilleri merak uyandırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Türk yapımı filme uluslararası 2 ödül! Başarısı göz doldurdu

Türk yapımı filme uluslararası 2 ödül! Başarısı göz doldurdu

Her gün işinden evine ‘uçarak’ gidiyor

Her gün işinden evine ‘uçarak’ gidiyor

Batman efsanesi geri dönüyor! Yeniden sete çıkıyor

Batman efsanesi geri dönüyor! Yeniden sete çıkıyor

Güzellik tabularını unutturdu! İstenmeyen tüylerinden vazgeçmedi

Güzellik tabularını unutturdu! İstenmeyen tüylerinden vazgeçmedi

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Hayatı boyunca sadece iki kez banyo yaptı

Hayatı boyunca sadece iki kez banyo yaptı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Rockefeller'in varisini yediler mi?

Rockefeller'in varisini yediler mi?

Dünyanın en yaşlı modeli! 85 yaşındaki manken ahlak dışı bulundu

Dünyanın en yaşlı modeli! 85 yaşındaki manken ahlak dışı bulundu

38 eşi ve 94 çocuğu vardı

38 eşi ve 94 çocuğu vardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.