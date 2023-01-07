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Go-kart pistinde dehşet! Saçı lastiğe dolanan 15 yaşındaki kızın kafa derisi yüzüldü

07.01.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika’nın Durban şehrinde 15 yaşındaki Kristen Govender babasıyla eğlenmek için gittiği go-kart pistinde dehşeti yaşadı. Saçları kullandığı go-kart aracının lastiğine dolanan Govender yaşadığı korkunç kazanın sonrasında tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Genç kızın saçlarının lastiğe dolanmasıyla birlikte kafasına uygulanan basınçla kafa derisinin yüzüldüğü ve felç kaldığı ifade edildi.

Go-kart pistinde dehşet! Saçı lastiğe dolanan 15 yaşındaki kızın kafa derisi yüzüldü

Güney Afrika’nın Durban şehrinde 15 yaşındaki Kristen Govender, korkunç bir go-kart kazası geçirdi. Pistte araba sürdüğü sırada saçları aracın lastiğine dolanan Govender, babasının gözünün önünde kanlar içinde kaldı. Genç kızın kafa derisi yüzülürken saçlarının hepsinin koptuğu ifade edildi.

“ODAK NOKTAM ONUN İYİLEŞMESİ”

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Yerel basına açıklamalarda bulunan baba Vernon Govender, birkaç metre ilerisinde kızın yaşadığı kazayı gördükten sonra şoke olduğunu belirtti. Kızın kendisine söylenen tüm güvenlik önlemlerini uyguladığını ifade eden baba, “Kızım kask takıyordu ve saçını at kuyruğu şeklinde toplamıştı. Doktorlar, genç olduğu için onu ameliyata almak istemediklerini söylediler. Vücudunun ilaca nasıl tepki verdiğini görmek için bir süredir bekliyorlar. Belinden aşağısı hareket edemiyor ve bacaklarında his yok. Odak noktam onun iyileşmesi ve yeniden aramıza katılması” dedi.

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Yerel basında yer alan haberlerde şoke edici kazada genç kızın kafa derisinin kopması nedeniyle omurilik hasarı ve aort yırtığının meydana geldiği dile getirildi.

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güney afrika

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