Göbek yağını hızlıca eritmek için sadece bir yiyeceği hayatınızdan çıkarmanız yeterli! Değişime inanamayacaksınız

İngiliz Doktor Michael Mosley, milyonlarca kişinin ortak sorunu olan göbek yağından hızlı bir şekilde kurtulmanın sırrını açıkladı. Diyet yapanlar veya dikkat edenleri kast ederek, göbek yağını hızlı bir şekilde eritmek isteyenlerin sadece bir gıdayı hayatlarından çıkararak başarılı olacaklarını dile getirdi.

KİLO VERMEK İSTEYENLER DİKKAT

Kilo vermek isteyip de bir türlü veremeyenler için de bazı tüyolar veren doktor, diyet yaparken en önemli hedefin yağdan kilo kaybı olması gerektiğinin altını çizdi. En zayıf insanın bile göbek yağından mustarip olabileceğini söyleyen doktor, özellikle karın bölgesinin yağ depolamak için en tehlikeli yer olduğunu dile getirdi.

HEMEN O YİYECEĞE VEDA EDİN

Dr. Michael Mosley, şekeri hayatınızdan çıkararak göbek yağına veda edebileceğinizi belirtti. Dr. Mosley, "Göbek yağı üzerinde ciddi bir etki yaratmak için vakit kaybetmeden şekeri kesmek çok önemli." diyerek devam etti.

ŞEKER DOLU AMA DİYET ÜRÜNÜ!

"Şaşırtıcı sayıda 'diyet' aperatifleri ve içecekleri yüksek oranda şeker içeriyor ve yağları düşük olduğu için diyet gıdaları olarak pazarlanıyor." diyen doktor, alışveriş yaparken alınan ürünlerin içeriğine mutlaka bakılması gerektiğinin altını çizdi.

Doktor Mosley, kilo problemi olmayanların bu diyet olmayan diyet ürünlerinden mutlaka kaçınması gerektiğini belirtti. Ayrıca %5'ten fazla şeker içeren yiyecek veya içecek alımını "haftada iki defadan fazla" ile sınırlamasını tavsiye etti. Şeker oranı yüksek yiyecekler arasında mango, ananas ve şekerli smoothieler ve meyve suları bulunur.

HEMEN ZAYIFLAMAK İSTİYORSANIZ...

Doktor ayrıca diyet yapanların beyaz ekmek ve makarna gibi işlenmiş karbonhidratları “kahverengi pirinç veya kinoa gibi yavaş enerji kaynakları” ile değiştirmesi gerektiğini söyledi. Protein ve lif bakımından yüksek, ancak şeker oranı düşük gıdaları içeren kendi kişisel yemek planını paylaşan Mosley, zerdeçalı hayatımızdan eksik etmememiz gerektiğini söyledi.



