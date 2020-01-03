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  4. Göbeklitepe 2019'da rekora koştu

Göbeklitepe 2019'da rekora koştu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 03.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, 2019'da 412 bin 378 kişiyi ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesinin ardından yoğun ilgi gören ören yeri, geçen yıl 63 bin 415 kişiyle en çok ekim ayında ziyaret edildi. 2018'de bu sayı 70 bindi.

Göbeklitepe 2019'da rekora koştu

Son dönemin popüler tarihi yerlerinden biri olan Göbeklitepe, 2019 yılını rekorla tamamladı. "Tarihin sıfır noktası" olarak adlandırılan Göbeklitepe, 12 bin yıllık geçmişiyle turistleri Şanlıurfa'ya çekti. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, 2019'da 412 bin 378 kişiyi ağırlayarak rekora imza attı.

2019 GÖBEKLİTEPE YILI

Her yıl birçok yerli ve yabancı turistin ilgiyle ziyaret ettiği ören yerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesinin ardından ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandı.

GÖBEKLİTEPE, DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NDE

Her geçen gün tanınırlığı artan Göbeklitepe, yaklaşık 6 yıl önce UNESCO "Dünya Mirası Geçici Listesi"ne alındı, geçen sene temmuzda ise Bahreyn'de düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

Yurt içi ile dışında çeşitli etkinlikler ve sergilerle ünü dünya geneline yayılan Göbeklite, konu alındığı belgesel ve animasyon filmleriyle de her yaş grubunun ilgisini topladı.

Kısa süre önce vizyona giren TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın sinema filmi "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"nin tüm zamanların açılış rekorunu kırması da özellikle çocuklar arasında bölgenin bilinirliğini artırdı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, 2018'de üst koruma çatısı yapım çalışmaları nedeniyle bir süre kapalı olan Göbeklitepe'yi yaklaşık 70 bin kişi ziyaret ederken, bu rakam 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle büyük artış göstererek 412 bin 378 kişiye ulaştı.


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