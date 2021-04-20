Göç eden flamingolar Çanakkale Tarihi Alan’da durakladı

Her yıl onlarca kuş türünün göçleri sırasında beslenmek amacı ile durduğu Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyük Anafarta köyü yakınlarındaki Suvla Gölü’ne yüzlerce flamingo akın etti. Suyun içerisinde sıralı bir şekilde duran flamingolar sürüsü, Suvla Gölü üzerinde renkli görüntüler oluşturdu. Kartpostallık görüntüler oluşturan flamingolar başlarını suyun altında gezdirerek yiyecek arıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Tarihi alan sınırları içerisinde bulunan Suvla Gölü’ndeyiz. Tarihi Alan; hem askeri hem de tarihi açıdan çok önemli bir yer olduğu kadar, doğal hayatın da yaşandığı bir yerdir. Şuanda da flamingoların, Anadolu tabiriyle de turnaların geçiş güzergahındaki Suvla Gölü’nde konakladığı günleri yaşıyoruz. Tabii sadece Suvla Gölü’nde sadece flamingolar değil, onun dışında birçok göç eden kuş türü burada konaklamaktadır. Tarihi Alan Başkanlığı olarak birçok kuş türü ve canlıya ev sahipliği yapıyoruz. Tarihi Alan’da hem bir korunaklı hem de doğal bir alan. Onları rahatsız edecek bir etkenin olmadığı bir alan. Dolayısıyla Tarihi Alan artık daha fazla göç eden kuşlara bir durak, bir ev sahipliği yapma durumunda. Suvla Gölü’de doğal güzelliğini korumuş ve şuanda birçok canlıya ev sahipliği yapan bir yer. İnşallah burayı daha iyi rehabilite ettiğimiz zaman Suvla Gölü’de umut ediyorum ki kuş cenneti olması için her türlü şartı taşıyor” dedi.