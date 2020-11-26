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Godzilla vs. Kong da koronavirüs salgınından nasibini aldı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 26.11.2020 13:30 | Son Güncelleme:
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Godzilla vs. Kong da koronavirüs salgınından nasibini aldı

Godzilla vs. Kong koronavirüs salgını yüzünden vizyona girmeden dijital platformlardan birinde yayınlanabilir. Netflix ve HBO Max filmi almak için kıyasıya mücadeleye girişti.

Godzilla vs. Kong filmi de koronavirüs salgınından nasibini aldı. Yapımcılar yüzünü dijital platforma dönünde Netflix ve HBO Max filmi kendi platformunda yayınlamak için kıyasıya mücadeleye girişti.

Netflix’in film için 200 milyon doların üzerinde bir teklif yaptığı, WarnerMedia’nın ise Legendary ile birlikte finanse ettiği filmi kendi dijital platformu HBO Max’e almak istediği konuşuluyor.

Legendary‘nin Godzilla ve King Kong gibi sinema tarihinde önemli yere sahip yaratıkları bir araya getirerek yarattığı MonsterVerse adlı sinematik evrenin merakla beklenen yeni filmi Godzilla vs. Kong‘un 13 Mart 2020’de vizyona girmesi planlanıyordu. Filmin ortak yapımcısı ve dağıtımcısı olan Warner Bros., bu kez de filmi 21 Mayıs 2021‘e erteledi.

İlk olarak The Hollywood Reporter tarafından paylaşılan, daha sonra Deadline tarafından da doğrulanan habere göre, Legendary ve Warner Bros. filmin dijital bir platforma satılması için Netflix ve HBO Max ile görüşüyor.

GODZİLLA VS. KONG OYUNCULARI

The Guest ve You’re Next gibi sevilen korku-gerilim filmlerinin yönetmeni olan Adam Wingard‘ın yönetmen koltuğuna oturduğu Godzilla vs. Kong, adından da anlaşılacağı üzere bu iki ikonik canavarı karşı karşıya getiriyor.

Millie Bobby Brown, Kyle Chandler ve Ziyi Zhang‘in Godzilla: King of the Monsters’taki rolleriyle geri döneceği Godzilla vs. Kong’un oyuncu kadrosunda Rebecca Hall, Eiza González, Alexander Skarsgård, Demián Bechir, Bryan Tyree Henry ve Lance Reddick gibi isimler yer alıyor.

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