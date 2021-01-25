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Godzilla vs. Kong filminden gösterişli fragman

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 25.01.2021 10:36 | Son Güncelleme:
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Warner Bros.’un vizyon tarihini beklenenden iki ay önceye aldığı Godzilla vs. Kong filminden gösterişli bir fragman yayınlandı. Film önümüzdeki mart ayında HBO Max ve sinemalarda yayınlanacak.

Hem sinemalarda hem de HBO Max platformunda aynı anda yayınlanacak olan Godzilla vs. Kong filminden gösterişli bir fragman yayınlandı. Birkaç kez vizyon tarihi ertelenen ve son olarak Warner Bros.'un beklenenden iki ay önce yayınlama kararı aldığı Godzilla vs. Kong'dan fragman yayınlandı. Efsanevi canavarlar, 26 Mart 2021 tarihine izleyiciyle buluşacak.

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Beyaz perdenin iki ünlü canavarı Godzila ve King Kong’un ilk defa karşı karşıya geldiği filmin oyuncu kadrosunda Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry ve Jessica Henwick gibi isimler yer alıyor.

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Adam Wingard tarafından yönetilen Godzila vs. Kong 26 Mart tarihinde HBO Max ve sinemalarda aynı anda yayınlanacak. Türkiye'de sinemaların açılış tarihi 1 Mart'a alınmıştı.

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