MAGAZİN

Gogoboy Şafak bakın ne kadar kazanıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.03.2018 11:58 | Son Güncelleme

Kostümlerini kendi hazırlıyor; ayda 4 bin lira kazanıyor. Haftada bir gün prova yapıyor, iki gece de sahne alıyor. Şov sırasındaki ‘küçük sarkıntılıkları’, onun için sorun değil. Bu hafta, bir gogoboy’un tuhaf ve ilginç hayatına dahil oluyoruz.

Gogoboy Şafak bakın ne kadar kazanıyor?

Hürriyet gazetesi yazarı Şafak Özbey, Türkiye'de Gogoboy olarak çalışan Şafak Şen ile çarpıcı bir söyleşiye imza attı. İşte Özbey'in köşe yazısı:

Şafak Şen, 21 yaşında, 178 boyunda, 85 kilo. Haftanın altı günü, iki saat spor yapıyor ama ona sorarsanız işin en can alıcı kısmı diyet: Günde tatsız-tuzsuz 300 gram pirinç, bir kilo tavuk yiyor.

Gogoboy ne demek?

  • Gogoboy, adı üstünde “Go, go” teriminden (İngilizcede “Aç, aç”) yola çıkarak insanları harekete geçirecek, enerjisini kendine özgü dans ve şovlarla yükseltecek kişilere deniyor.

“Kendine özgü” dedin. Dansta sana özel bir tarzın var mı?

  • Diğer gogoboy’lara göre erotizm yerine sempatikliği ve enerjiyi kullandığımı düşünüyorum.

Onu soracaktım: Bu iş için biraz fazla temiz yüzlü değil misin?

  • Bu biraz enteresan oldu... (Gülüyor) Alışılagelmiş şeylerin dışında olmak güzel ve bunun karşılığını alıyorum.

Ne kadar kazanıyorsun?

  • Bu çok sallantıda bir durum. Bazı aylar baktığımda 4 bin lira kadar kazandığımı fark ediyorum, bazen de 2-3 civarı oluyor. Ama hep parça parça kazandığımız için fark edemiyor insan.

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
GOGOBOY şafak şen

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elton John konserde hayranına küfür etti

Elton John konserde hayranına küfür etti

Selena Gomez'den bir ilk! Justin Bieber’ı...

Selena Gomez'den bir ilk! Justin Bieber’ı...

Mehmet Aslantuğ konuşmak istemedi

Mehmet Aslantuğ konuşmak istemedi

Eliz Sakuçoğlu falcıdan çıkmıyor

Eliz Sakuçoğlu falcıdan çıkmıyor

Arzu Bazman 17 yıldır aynı rolde!

Arzu Bazman 17 yıldır aynı rolde!

Metin Akpınar telif davası açtı! İşte karar!

Metin Akpınar telif davası açtı! İşte karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.