Gogoboy Şafak bakın ne kadar kazanıyor?

Hürriyet gazetesi yazarı Şafak Özbey, Türkiye'de Gogoboy olarak çalışan Şafak Şen ile çarpıcı bir söyleşiye imza attı. İşte Özbey'in köşe yazısı:

Şafak Şen, 21 yaşında, 178 boyunda, 85 kilo. Haftanın altı günü, iki saat spor yapıyor ama ona sorarsanız işin en can alıcı kısmı diyet: Günde tatsız-tuzsuz 300 gram pirinç, bir kilo tavuk yiyor.

Gogoboy ne demek?

Gogoboy, adı üstünde “Go, go” teriminden (İngilizcede “Aç, aç”) yola çıkarak insanları harekete geçirecek, enerjisini kendine özgü dans ve şovlarla yükseltecek kişilere deniyor.

“Kendine özgü” dedin. Dansta sana özel bir tarzın var mı?

Diğer gogoboy’lara göre erotizm yerine sempatikliği ve enerjiyi kullandığımı düşünüyorum.

Onu soracaktım: Bu iş için biraz fazla temiz yüzlü değil misin?

Bu biraz enteresan oldu... (Gülüyor) Alışılagelmiş şeylerin dışında olmak güzel ve bunun karşılığını alıyorum.

Ne kadar kazanıyorsun?

Bu çok sallantıda bir durum. Bazı aylar baktığımda 4 bin lira kadar kazandığımı fark ediyorum, bazen de 2-3 civarı oluyor. Ama hep parça parça kazandığımız için fark edemiyor insan.

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