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Göğüs dekoltesi Instagram'ı salladı! Yeşilçam'ın yıldızı Selin Şekerci'den makyajsız paylaşım

30.07.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarına devam ediyor. Son fotoğrafındaki göğüs dekoltesi ise Instagram'da yine olay yarattı.

Göğüs dekoltesi Instagram'ı salladı! Yeşilçam'ın yıldızı Selin Şekerci'den makyajsız paylaşım

Selin Şekerci, yıllar önce "Melekler Korusun" dizisiyle izleyici karşısına çıktığında erkeksi ve çılgın bir imajı vardı. Ama yıllar içinde ne kadar sempatik ve duygusal biri olduğu ortaya çıktı ve bir romantik komedi kraliçesine dönüştü. Son projesi "Yeşilçam" dizisi ise, Selin Şekerci'yi adeta Türkan Şoray gibi bir Yeşilçam divası olarak karşımıza çıkardı. Kocaman gözleri ve alımlı tavrıyla gerçekten de o yıllardan kopup gelmiş gibi duran ünlü oyuncunun bu imajı çok beğenildi. Böylece, ne kadar seksi biri olabileceği de ortaya çıktı ve sosyal medyadaki iddialı paylaşımları artmaya başladı. Son fotoğrafındaki göğüs dekoltesi ise yine herkesin dikkatini çekti.

"Beklenmedik anda..."

Selin Şekerci

Dün bir arkadaşı tarafından habersizce çekilen fotoğrafını paylaşan Selin Şekerci, yazdığı güzel notla hayranlarını mest etti: "Beklenmedik anda olan şeylerin ayrı bir tabiatı yok mu?. En beklenmedik anda çekilen fotoğraf, alınan sevinçli haber, kapını çalan, dost. Daha doygun hissettiriyor, rengi,tadı, daha içerden. Zamanını bilmiyorsun; henüz hazırlayamadan kendini ana, insana, belki de bir kaç masum yalanla.. Olduğu gibi kabul ediyorsun geleni, olduğun halinle." Makyajsız haliyle ve göğüs dekoltesiyle çok beğenilen ünlü oyuncunun fotoğrafı kısa süre içinde 100 bin beğeni sayısına dayandı.

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Anahtar Kelimeler:
Selin Şekerci
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