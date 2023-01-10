Göğüs ölçüleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu! “Göğüslerim olmadığı için erkek damgası yedim”

Ergenlik döneminden itibaren yaşıtlarından daha küçük göğüslere sahip olduğunu dile getiren Lisa Bank, okuldaki arkadaşlarının eleştirilerinin sonrasında 15 yaşında ailesin estetik ameliyat için yalvardığını itiraf etti. Estetik operasyon yaptırmayı reddeden Bank kimyasal ilaçlar ve bitkisel yöntemlerle göğüslerini büyütmeye çalıştı. 2019 yılında beden pozitifliğine yönelik araştırmalar yapmaya başlayan Bank kendisini olduğu gibi kabul etmeye ve bedeniyle mutlu olmaya karar verdi. Şimdilerde kendisine yapılan olumsuz eleştirilere meydan okuyan Bank benze beden ölçülerine sahip kadınlara ilham olmak için sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor.

“OLDUĞUM KİŞİDEN MUTLUYUM”

Avustralya’nın Sidney kentinde yaayan 31 yaşındaki Lisa Bank, bedeniyle mutlu olduğu için kendisiyle gurur duyduğunu söyleyerek, “Okul dönemi boyunca mücadele ettim. Genç kızlar göğüslerini karşılaştırırdı ve ben onlardan köşe bucak kaçarak saklanıyordum. Görüntümden nefret ediyordum. Yaşım ilerlemesine rağmen kadın gibi hissetmiyordum. Göğüslerim olmadığı için erkek damgası yedi. Her şeyi aştım ve olduğum kişiden mutluyum.” dedi.



