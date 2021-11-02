Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sosyal medyada gündem yarattı

Kadın bedeni ve ölçülerine dair sosyal medyada paylaşımlar yapan Duffin, kendisini olumsuz eleştirenlere hesabından cevap verdi. Olivia Nicole Duffin, nefret edenleri umursadığını söyleyerek göğüs ölçülerinden ve şeklinden memnun olduğunu dile getirdi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımların sonrasında kendisine farklı giymesini söyleyen, göğüslerinin sarkık olmasını eleştiren ve iki göğsü arasında sosyal mesafe olduğuna yönelik alaycı söylemleri ciddiye almadığını belirtti. Vücut pozitifliği paylaşımında Duffin, göğüs dekolteli bir üstle kamere karşısına geçti. TikTok hesabında yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan Duffin, doğallığın her zaman kazandığını söyledi.

“İNSANLARIN VÜCUDUNDAN UTANMASINDAN NEFRET EDİYORUM”

Göğüslerinin tamamen doğal ve normal olduğunu söyleyen paylaşıma Duffin’in takipçileri de destek verdi. Takipçilerinin büyük bölümü “İnsanların vücudundan utanmasından nefret ediyorum” yorumu altında birleşti. Toplumsal güzellik kalıplarının her geçen gün kişileri yeni bir kalıba soktuğundan söz eden Duffin, estetik ameliyat yaptırmayı düşünmediğini dile getirdi.



