Göğüsleri bikiniden taştı! Demi Rose yazı selamladı

Instagram'da 19.4 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni ve kıvrımlı model Demi Rose yine olay oldu. Sosyal medyayı sınır tanımayan pozlarını paylaşarak kullanan Rose bu sefer yeşil bikinisiyle poz verdi.

Demi Rose göğüslerinin taştığı yeşil bikinisiyle şezlonga uzanıp sere serpe poz vererek yazı karşıladı. "Yaz sen misin?" notuyla yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Demi Rose hayranlarından beğeni topladı.

Demi Rose geçtiğimiz aylarda yaptığı ilişki itirafıyla dikkat çekmişti. Rose "Sanki başka seçeneğim yokmuş gibi bazı çiftler gelip bana gel grup ilişki yapalım diyor ve teklifte bulunuyor" demişti.





