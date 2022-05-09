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Göğüsleri bikiniden taştı! Demi Rose yazı selamladı

09.05.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'ın en cesur kıvrımlı modellerinden olan Demi Rose, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi. Demi Rose göğüslerinin taştığı bikinisiyle şezlongta uzanıp yazı selamladı. Rose'un paylaşımları hayranlarından yine tam not aldı.

Göğüsleri bikiniden taştı! Demi Rose yazı selamladı

Instagram'da 19.4 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni ve kıvrımlı model Demi Rose yine olay oldu. Sosyal medyayı sınır tanımayan pozlarını paylaşarak kullanan Rose bu sefer yeşil bikinisiyle poz verdi.

Demi Rose göğüslerinin taştığı yeşil bikinisiyle şezlonga uzanıp sere serpe poz vererek yazı karşıladı. "Yaz sen misin?" notuyla yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Demi Rose hayranlarından beğeni topladı.

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Demi Rose geçtiğimiz aylarda yaptığı ilişki itirafıyla dikkat çekmişti. Rose "Sanki başka seçeneğim yokmuş gibi bazı çiftler gelip bana gel grup ilişki yapalım diyor ve teklifte bulunuyor" demişti.

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Demi Rose
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