Göğüsleri yüzünden dışlandığını söylemişti! Sydney Sweeney iç çamaşırı markası için çok iddialı

Okul yıllarında göğüsleri yüzünden zor zamanlar geçirdiğini ifade eden Sydney Sweeney "Diğer kızlardan önce göğüslerim vardı ve bunun için dışlanmış hissettim" demişti.

Sosyal medyada son dönemde iddialı pozlarını paylaşmasıyla öne çıkan Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney reklam anlaşması yaptığı iç çamaşırı markası için kıvrımlarını sergiledi.

Güzel oyuncu çiçek desenli bikinisiyle göğüslerini sergilemekten çekinmedi. Frankies Bikinis web sitesi, Euphoria yıldızıyla olan iş birliğini şimdiye kadarki en seksi iş olarak tanımlıyor.



