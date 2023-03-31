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Göğüsleri yüzünden dışlandığını söylemişti! Sydney Sweeney iç çamaşırı markası için çok iddialı

31.03.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney daha önce yaptığı açıklamalarda dizideki sahneleri yüzünden seks sembolü olarak görüldüğünü söylemişti. Sydney Sweeney ayrıca göğüsleri yüzünden okulda dışlandığını da açıklamıştı. Güzel oyuncu şimdilerde iç çamaşırı markası için kıvrımlarını sergilemekten çekinmiyor.

Göğüsleri yüzünden dışlandığını söylemişti! Sydney Sweeney iç çamaşırı markası için çok iddialı

Okul yıllarında göğüsleri yüzünden zor zamanlar geçirdiğini ifade eden Sydney Sweeney "Diğer kızlardan önce göğüslerim vardı ve bunun için dışlanmış hissettim" demişti.

Sosyal medyada son dönemde iddialı pozlarını paylaşmasıyla öne çıkan Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney reklam anlaşması yaptığı iç çamaşırı markası için kıvrımlarını sergiledi.

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Güzel oyuncu çiçek desenli bikinisiyle göğüslerini sergilemekten çekinmedi. Frankies Bikinis web sitesi, Euphoria yıldızıyla olan iş birliğini şimdiye kadarki en seksi iş olarak tanımlıyor.

Ekran Alıntısı

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