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  4. Göğüslerini yaptırmıştı... Songül Karlı şömine önünde poz verince yorum yağdı

Göğüslerini yaptırmıştı... Songül Karlı şömine önünde poz verince yorum yağdı

11.01.2024 07:27 | Son Güncelleme:
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"Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için" diyerek göğüs estetiği yaptırdığını söyleyen ve son dönemde sık sık estetik yaptıran Songül Karlı şömine önü pozuyla dikkat çekti.

Göğüslerini yaptırmıştı... Songül Karlı şömine önünde poz verince yorum yağdı

Songül Karlı daha önce göğüs itirafıyla dikkat çekmişti. Karlı "Elbiselere giremiyordum. Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için. elbiselerde güzel durmak için mecburen yaptırdım. Ama şimdi pişmanım. Çünkü kendi göğüslerim doğal ve iyiydi" demişti.

Son dönemde ise sık sık estetik yaptıran ve adeta bu konuda Seda Sayan ile yarışan Songül Karlı'nın değişimi sık sık gündeme geliyor.

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"Estetik bir ihtiyaç artık. Ekrana çıkıyoruz. Bir de keşke herkese yakışsa" diyen Songül Karlı son halini paylaştı.

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Şömine önüne sere serpe oturarak poz veren Karlı'ya hayranları beğeni yağdırırken kimi takipçiler ise "Bu artık başkası", "Songül Hanım doğalken çok güzeldiniz" yorumlarında bulundu.


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