Gökçe Bahadır'dan Ufak Tefek Cinayetler için Medcezir

Oyuncu Gökçe Bahadır rol aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizi için Levent Yüksel'in Medcezir adlı parçasını seslendirdi.

Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Oya karakterini canlandıran Gökçe Bahadır mikrofonun başına geçti.

36 yaşındaki oyuncu dizi için Levent Yüksel'in Medcezir adlı parçasını seslendirdi. Bahadır, provadan kısa videoyu Instagram hesabına yükledi.

Bahadır videoya, "Çok heyecanlıyım. Ufak Tefek Cinayetler için söylediğim ilk şarkı. En sevdiğim Levent Yüksel şarkılarından biri olan Medcezir’in sevgili Cem Öğet'in düzenlemesiyle çok farklı bir tadı oldu. Bu duyduğunuz sadece piyanoyla provadan bir an." notunu da düştü.