Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk yaşıyor

Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile adı aşk dedikodularına karışan Gökçe Bahadır, aradığı mutluluğu sonunda buldu.

Ünlü oyuncu, müzisyen Emir Ersoy ile birliktelik yaşamaya başladı. Ersoy'un "Sezenli Şarkılar" projesinde "Hepsi Senin Mi?" parçasında birlikte yer alan çift, önceki gün Nişantaşı'nda görüldü.

"BİRAZ HEYECAN VAR" DEMİŞTİ

Haziran ayında objektiflere yansıyan Gökçe Bahadır, 9 kadın oyuncunun bir araya geldiği Emir Ersoy'un "1977" albümü için heyecan duyduğunu söylemişti.

Ünlü oyuncu, "Emir Ersoy'un albümünde şarkı söyledik. Hatta Gülse Birsel'in şarkısı çıktı. Bilindik şarkıları farklı versiyonlarla söyledik. Bu ay sonu şarkı çıkacak. Biraz onun heyecanı var." diye konuşmuştu.



