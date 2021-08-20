MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk yaşıyor

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk yaşıyor

20.08.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, gönlünü müzisyen Emir Ersoy'a kaptırdı. Bahadır, Emir Ersoy'un "Sezenli Şarkılar" projesinde yer almıştı.

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk yaşıyor

Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile adı aşk dedikodularına karışan Gökçe Bahadır, aradığı mutluluğu sonunda buldu.

Ünlü oyuncu, müzisyen Emir Ersoy ile birliktelik yaşamaya başladı. Ersoy'un "Sezenli Şarkılar" projesinde "Hepsi Senin Mi?" parçasında birlikte yer alan çift, önceki gün Nişantaşı'nda görüldü.

3168397_15e1e89228d9c19f5a74ef8cab90965b

"BİRAZ HEYECAN VAR" DEMİŞTİ

Haziran ayında objektiflere yansıyan Gökçe Bahadır, 9 kadın oyuncunun bir araya geldiği Emir Ersoy'un "1977" albümü için heyecan duyduğunu söylemişti.

Ünlü oyuncu, "Emir Ersoy'un albümünde şarkı söyledik. Hatta Gülse Birsel'in şarkısı çıktı. Bilindik şarkıları farklı versiyonlarla söyledik. Bu ay sonu şarkı çıkacak. Biraz onun heyecanı var." diye konuşmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"
Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olunBenzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun
Gündemin ilk sıralarında! "Kalçasında boşluk var"Gündemin ilk sıralarında! "Kalçasında boşluk var"
Anahtar Kelimeler:
Gökçe Bahadır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taliban Afgan polis şefini infaz etti!

Taliban Afgan polis şefini infaz etti!

Skandal! Uçaktan düşen Afganların görüntüsünü tişörte bastılar

Skandal! Uçaktan düşen Afganların görüntüsünü tişörte bastılar

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı!

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı!

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Atatürk'ü sansürleyen tercüman hakkında karar verildi!

Atatürk'ü sansürleyen tercüman hakkında karar verildi!

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi!

Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Yeşilçam’ın emektar ismi hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın emektar ismi hayatını kaybetti

Neredeyse olmayan bikinisiyle ağızları açık bıraktı

Neredeyse olmayan bikinisiyle ağızları açık bıraktı

Artık kimse şaşırmıyor! Göğüs uçlarını kitapla kapadı

Artık kimse şaşırmıyor! Göğüs uçlarını kitapla kapadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.