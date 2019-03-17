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Gökçe Bahadır ilk konserinde hayranlarını büyüledi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.03.2019 20:59 | Son Güncelleme

Başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, çıkardığı ilk albümü 'Aykut Gürel Presents Gökçe Bahadır'ın lansman konseri ile ilk kez dinleyicilerin karşısına çıktı. DasDas'ta gerçekleşen gecede Bahadır hem şarkıları, hem dans şovu hem de kostümleriyle izleyenleri büyüledi.

Gökçe Bahadır ilk konserinde hayranlarını büyüledi!

Lansman konserinde Gökçe Bahadır, 70'ler ve 80'lerin sevilen parçalarından 'Sana Doğru', 'Her Şeyi Yak', 'Aşkın Kanunu', 'Of Aman Aman' ve 'Kara Sevda' gibi birçok şarkıyı seslendirdi.

Gökçe Bahadır (6)

22 şarkıdan oluşan zengin repertuarın bazı parçalarında kendisine eşlik eden dansçılarla beraber dans eden Bahadır, hem dansları hem de gece boyu giydiği Tuvanam imzalı kostümleriyle izleyenlerden büyük alkış topladı.

Gökçe Bahadır (2)

Barış Manço'nun unutulmaz şarkısı 'Kara Sevda' ile finalin yapıldığı gecede Bahadır, alkışlar karşısında ikinci kez albümün aynı zamanda ilk klip şarkısı olan 'Sana Doğru'yu söyledi.

Gökçe Bahadır (4)

Müzik hayatında 40. yılına giren prodüktör, müzisyen, orkestra şefi, besteci ve Türkiye'nin önemli bass gitar sanatçılarından Aykut Gürel'in şefliğindeki orkestrayla sahneye çıkan Gökçe Bahadır lansman konserinde mutlulukla beraber büyük bir heyecan da yaşadı.

Gökçe Bahadır (1)

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