Gökçe Bahadır ilk konserinde hayranlarını büyüledi!

Lansman konserinde Gökçe Bahadır, 70'ler ve 80'lerin sevilen parçalarından 'Sana Doğru', 'Her Şeyi Yak', 'Aşkın Kanunu', 'Of Aman Aman' ve 'Kara Sevda' gibi birçok şarkıyı seslendirdi.

22 şarkıdan oluşan zengin repertuarın bazı parçalarında kendisine eşlik eden dansçılarla beraber dans eden Bahadır, hem dansları hem de gece boyu giydiği Tuvanam imzalı kostümleriyle izleyenlerden büyük alkış topladı.

Barış Manço'nun unutulmaz şarkısı 'Kara Sevda' ile finalin yapıldığı gecede Bahadır, alkışlar karşısında ikinci kez albümün aynı zamanda ilk klip şarkısı olan 'Sana Doğru'yu söyledi.

Müzik hayatında 40. yılına giren prodüktör, müzisyen, orkestra şefi, besteci ve Türkiye'nin önemli bass gitar sanatçılarından Aykut Gürel'in şefliğindeki orkestrayla sahneye çıkan Gökçe Bahadır lansman konserinde mutlulukla beraber büyük bir heyecan da yaşadı.





