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Gökçe Bahadır'ın Boğaz manzaralı evinin kirası ağızları açıkta bıraktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.03.2024 14:30
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Ömer'in yıldızı Gökçe Bahadır'ın yeni evi gündem oldu. İddialara göre Boğaz manzaralı yeni eve taşınan oyuncu aylık 270 bin lira kira ödüyor. Bahadır'ın tuttuğu evde daha önce ise Galatasaray’ın eski yıldızı, ünlü futbolcu Juan Mata oturuyormuş.

Gökçe Bahadır'ın Boğaz manzaralı evinin kirası ağızları açıkta bıraktı

Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy geçtiğimiz yaz gözlerden uzak yaptıkları tatille gündeme gelmişti. Birçok ünlü ismin aksine lüks otel veya teknede tatil yapmak yerine gözlerden uzak kafasını dinleyen Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, Bodrum'da mütevazı bir kulübede görüntülenmişti.

Ömer dizisiyle ekranda olan Bahadır şimdi de yeni eviyle dikkat çekti.

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Bu aralar ‘Ömer’ dizisinin yıldızı Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, Etiler
sırtlarındaki Boğaz manzaralı evi konuşuluyor. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; çift, daireyi 270 bin liraya kiralamış.

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Gökçe Bahadır’ın görür görmez hayran kaldığı evde daha önce Galatasaray’ın eski
yıldızı ünlü futbolcu Juan Mata, aylık 5 bin euro’ya oturuyormuş.

Gökçe Bahadır- Emir Ersoy çiftinin Bodrum’da tadilatı yeni biten villaları da dillerde.

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