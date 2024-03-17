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Yunus Emre'nin eşi bebeğini düşürdüğünü açıklamıştı! İnanmayanlara sert çıktı: Sağlıklı olmayacaktı diyorum...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.03.2024 14:17
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Survivor All Star'ın son dönemde çok konuşulan isimlerinden Yunus Emre'nin eşi Beria Özden bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Survivor yarışmasındaki eşiyle telefonda konuştuğu anlarla gündem olan Beria Özden kendisine inanmayanlara sert çıktı.

Yunus Emre'nin eşi bebeğini düşürdüğünü açıklamıştı! İnanmayanlara sert çıktı: Sağlıklı olmayacaktı diyorum...

Survivor'da aldığı cezalarla All Star'a damga vuran Yunus Emre özel hayatıyla da gündemde. Eşi Beria Özden'in hamile olduğunu iletişim ödülü aldığında öğrenen Yunus Emre sevinçten havalara uçmuştu.

Ancak bu haberden kısa süre sonra Beria Özden bebeğini kaybettiğini açıkladı. Survivor 61. bölümde de telefonla eşi Yunus Emre ile görüşen Özden kötü haberi verdi.

Yunus Emre baba olamayacağını telefonda öğrendi! Ağlamaktan konuşamadı Yunus Emre baba olamayacağını telefonda öğrendi! Ağlamaktan konuşamadı

Yunus Emre üzen haberi aldığında ağlamaktan konuşamadı. O anlar sosyal medyada da gündem oldu. Beria Özden fragman sonrası kendisine inanmayanlara ve hamileliğinin yalan olduğunu söyleyenlere sert çıkarak şu ifadeleri kullandı:

Ekran Alıntısı

"Mide filmi paylaşıyorum onu bile anlamayan var üzgünüm yeterince haddiniz olamayan konulara girmeyin başına gelmeden anlamayacaksınız mide operasyonu geçirdim sağlıklı olmayacaktı diyorum hâlâ sallayan var siz ve vicdanınız yayını izlersiniz tamamını sonrası nefret kusarsınız."

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Anahtar Kelimeler:
survivor Yunus Emre Özden ağlamak ele aktan
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