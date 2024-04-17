Gökhan Çıra'nın yeni aşkı ünlü şarkıcı çıktı! Selin Ciğerci ile arkadaşlarmış... Olay iddia

Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan Gökhan Çıra, bir süre sonra Eylül Keleş nişanlanmıştı. O dönem Ciğerci'yi aldattığını da itiraf eden Çıra evlenmesi beklenirken nişan attı.

Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan Gökhan Çıra yeni bir aşka yelken açtı. Çıra, Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ünlü şarkıcı ile beraber.

EVLİYKEN SIK SIK SAHNESİNE GİDERMİŞ

Üstündağ yazısında "Aldığım duyumlara göre Gökhan Çıra ve Alya’nın ilişkisi, arkadaşlık ilişkisinden aşka dönüşmüş. Çünkü genç şarkıcının uzun zamandır Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ile arkadaş olduğu söyleniyor.



Hatta ikili evliyken, sık sık Alya’yı, sahne aldığı mekânda izlemeye gidermiş. Bilindiği gibi Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın çalkantılı bir ilişkisi vardı" dedi.







