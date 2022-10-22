MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gökhan Çıra'ya ifşa şoku! Annesinin Selin Ciğerci yorumu olay oldu

Gökhan Çıra'ya ifşa şoku! Annesinin Selin Ciğerci yorumu olay oldu

22.10.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci ile boşandıktan sonra adı birçok kadınla anılan ve attığı mesajlar sürekli ifşa edilen Gökhan Çıra'nın yine bir kadına attığı mesaj ifşa oldu. Oğlunun ifşa edilmesine sinirlenen anne Leman Çıra ise "Ünlü olmak için oğlumun peşinden koşuyorsunuz. Benim bir gelinim var, Selin sizden daha kadın" dedi.

Gökhan Çıra'ya ifşa şoku! Annesinin Selin Ciğerci yorumu olay oldu

Eylül ayında Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan Gökhan Çıra, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde fenomen Nil Buse Yılmaz'a attığı "Yanıma gelsene" mesajı ifşa edilen Çıra, bir kez daha aynı olayla gündeme gelince annesinden yorum gecikmedi.

ÇIRA'NIN MESAJINI İFŞA ETTİ

Yeşim isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Gökhan Çıra'nın kendisine attığı "Ne yapıyorsun, nasılsın?" mesajını ifşa ederek "Bu kadarı da çok fazla. İyi de bırakmışsın bu adamı. Benim gibi küçük yazıyor" dedi.

gokhan-cira-bir-kez-daha-ifsa-edildi-annesinden-15376837_9935_m

LEMAN ÇIRA FENA PATLADI: BENİM GELİNİM VAR TERBİYESİZLER

Oğlunun özel hayatıyla sık sık gündeme gelmesinden rahatsız olan anne Leman Çıra ise fena patladı. Oğlunun ifşasıyla ilgili bir paylaşıma yorum yapan Çıra, eski gelini Selin Ciğerci'yi överek şu yorumları yaptı: "Şerefsizler, ünlü olmak için koşuyorsunuz oğlumun peşinden sonra da konuşuyorsunuz. Benim bir gelinim var zaten terbiyesizler. Kendinize gülün, ekrandaki resmine bak. Bir kadın bu değil, erkek diye gördüğünüz Selin sizden daha kadın."

gokhan-cira-bir-kez-daha-ifsa-edildi-annesinden-15376837_1658_m

gokhan-cira-bir-kez-daha-ifsa-edildi-annesinden-15376837_4470_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kimse bakire ölmez' demişti! Yarı çıplak yatak pozu'Kimse bakire ölmez' demişti! Yarı çıplak yatak pozu
Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...
Aylık geliri gündem oldu! "Şaka mı yapıyor?"Aylık geliri gündem oldu! "Şaka mı yapıyor?"
Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci Parite anne buse piyasalarda bugün

En Çok Okunan Haberler

Motorine zam sonrası indirim geldi

Motorine zam sonrası indirim geldi

Özdağ ile vatandaş arasında hararetli tartışma! "Siz ucubesiniz, ben size oy vermem"

Özdağ ile vatandaş arasında hararetli tartışma! "Siz ucubesiniz, ben size oy vermem"

Ünlü katmerci ve oğluna silahlı saldırı!

Ünlü katmerci ve oğluna silahlı saldırı!

İnsan kanında bulundu: Halk sağlığı için risk! Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Halk sağlığı için risk! Organlara zarar veriyor

Bakan Koca'dan 'Binali Yıldırım' açıklaması

Bakan Koca'dan 'Binali Yıldırım' açıklaması

İbrahim Tatlıses'ten o siyasiye olay gönderme! "Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke..."

İbrahim Tatlıses'ten o siyasiye olay gönderme! "Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke..."

İlginizi Çekebilir

Kocası bıçakladı, diri diri gömdü! Burnunu kullanarak kurtuldu

Kocası bıçakladı, diri diri gömdü! Burnunu kullanarak kurtuldu

Akılalmaz zararları var: Perişan olmak istemiyorsanız hemen bırakın

Akılalmaz zararları var: Perişan olmak istemiyorsanız hemen bırakın

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.