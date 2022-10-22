Gökhan Çıra'ya ifşa şoku! Annesinin Selin Ciğerci yorumu olay oldu

Eylül ayında Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan Gökhan Çıra, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde fenomen Nil Buse Yılmaz'a attığı "Yanıma gelsene" mesajı ifşa edilen Çıra, bir kez daha aynı olayla gündeme gelince annesinden yorum gecikmedi.

ÇIRA'NIN MESAJINI İFŞA ETTİ

Yeşim isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Gökhan Çıra'nın kendisine attığı "Ne yapıyorsun, nasılsın?" mesajını ifşa ederek "Bu kadarı da çok fazla. İyi de bırakmışsın bu adamı. Benim gibi küçük yazıyor" dedi.

LEMAN ÇIRA FENA PATLADI: BENİM GELİNİM VAR TERBİYESİZLER

Oğlunun özel hayatıyla sık sık gündeme gelmesinden rahatsız olan anne Leman Çıra ise fena patladı. Oğlunun ifşasıyla ilgili bir paylaşıma yorum yapan Çıra, eski gelini Selin Ciğerci'yi överek şu yorumları yaptı: "Şerefsizler, ünlü olmak için koşuyorsunuz oğlumun peşinden sonra da konuşuyorsunuz. Benim bir gelinim var zaten terbiyesizler. Kendinize gülün, ekrandaki resmine bak. Bir kadın bu değil, erkek diye gördüğünüz Selin sizden daha kadın."





