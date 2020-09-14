Gökhan Özen ve eski eşi Selen Sevigen’in davasının ardındaki sır perdesi aralandı!

Şarkıcı Gökhan Özen ve eski eşi Selen Sevigen arasındaki gerilim gittikçe yükseliyor. Boşanmanın sonrasında sık sık polemik yaşayan ikiliden Selen Sevigen baba ve çocuklar arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesi için dava açtı. Selen Sevigen’in iddiaları ise magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Selen Sevigen dava gerekçesinde, Gökhan Özen’in kendisine çocuklarının önünde hakaret ettiğini ve nafaka ile diğer sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade etti. Selen Sevigen sözlerine Gökhan Özen’den sert cevap geldi. ‘KIZLARIMA AVAZ AVAZ BAĞIRDI’ Sosyal medya hesabından hakkında çıkan haberlere cevap veren Gökhan Özen zehir zembelek açıklamalar yapmayı seçti. Gerçekler notuyla paylaştığı gönderisinde Özen, “Hakkımda suç duyurusunda bulunulmuş. Kızım köpek istedi buldum aldım, iki kızım da çok mutluydular. Eski eşim eve geldi köpeği evden çıkarttırdı ki, bahçeli evde oturuyor, kızlarım ağlamaya başladı, o da kızlarıma avaz avaz bağırdı, tüm konu ve benim uyarım bu nedenleydi.. Ayrıca, küçük kızıma hem annesi, hem dedesi bağırıyor, ben buna dayanamam, izin de veremem” dedi.

‘SENİN YOKSULLUK NAFAKANA İHTİYACIM YOK' Çocuklarının her türlü ihtiyacını karşıladığını ve eski eşinin nafaka talebi olmadığını belirten Özen, “Çocuklarımın her türlü okul, bakıcı, bakım masrafları istendiği kadar tarafımdan karşılanıyor iken konu eğer yoksulluk nafakası ise; bana ‘Senin yoksulluk nafakana ihtiyacım yok’ dedikten 3 sene sonra; ne bir telefon ne e-mail ne avukat vasıtasıyla hiçbir nafaka talebi olmuş mu? Hayır. İstememiş. İstemediğini de sözlü olarak belirtmiş zaten. 3 sene sonrasında çıkıp da yanına gazetecileri de alarak karakollara gitmesini ve bu konuları kullanmasını samimi bulmuyorum. Kendi kin ve öfkesi için çocuklarını böyle bir olayın içine atmasını da vicdanlı ve samimi bulmuyorum” ifadelerini kullandı. ‘NE KADINLAR VAR’ Ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgulayan Özen, “Ne kadınlar ne anneler var gerçekten. Tek başına her ay o evin kirasını ödemek için çocuklarının karnını doyurmak için çalışan ve gerçekten o stresleri çeken. Ve ne kadınlar var gerçekten şiddet mağduru. Böyle asılsız ithamlar, suçlamalarla tüm Türkiye’nin gayet hassas olduğu bir konu üzerinden kendini popüler yapmaya çalışmasın çünkü ne kendimi ne çocuklarımı buna alet ettirmem” notunu ekledi.