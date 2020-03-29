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Gökhan Özoğuz: Çalışmak zorunda kalan işçiler...

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 16:23 | Son Güncelleme

Athena grubunun kurucusu Gökhan Özoğuz, koronavirüsüne yakalanma riski taşıyan işçilerin sesi oldu: "Çalışmak zorunda kalan işçiler neden ateşe atılıyor?"

Gökhan Özoğuz: Çalışmak zorunda kalan işçiler...

Twitter’da gündeme ilişkin yazdıklarıyla dikkat çeken Athen grubunun kurucusu Gökhan Özoğuz, bu kez çalışmak zorunda olan işçilerle ilgili çarpıcı bir tweet attı.

Geçim sıkıntısı olan ve çalışmak zorunda olan işçilerin riske atıldığına değinen Özoğuz, şöyle dedi:

“Herkes evde, çıkmıyoruz fakat, geçim sıkıntısı olan, kıt kanaat geçinen veya çalışmak zorunda kalan işçiler neden ateşe atılıyor? Sadece onlara 2-3 haftalık maaşlı izin verilemiyor mu? Bir ton dev şirketler firmalar fabrikalar var. Bunu yapamayacak kadar aciz miyiz?”

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