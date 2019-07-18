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Gökhan Özoğuz'dan Rapçi Hayki'ye tepki

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2019 10:16 | Son Güncelleme

Twitter'da dini değerlere hakaret ederek bütün tepkileri üzerine çeken Rapçi Hayki'ye bir tepki de Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan geldi.

Gökhan Özoğuz'dan Rapçi Hayki'ye tepki

Rap müziği dinleyicilerinin yakından tanıdığı Hayki, attığı twitle sosyal medyanın tepkisini çekti. Rapçi, çocuk istismarına tepki göstermek için yaptığı paylaşımda dini değerlere küfür ettiği gerekçesiyle büyük tepki görmüştü.

Hayki'ye bir tepki de Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan geldi.

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Son günlerde siyasi gündeme dair yaptığı yorumlarla gündem olan Gökhan Özoğuz bu çirkin paylaşıma tepkisiz kalmadı. Özoğuz o paylaşıma şu tepkiyi gösterdi:

"Dini yanlış anlayanların fiiliyatları yüzünden din suçlanamaz! Yorumda, uygulamada yanlışlar dini lekeleyemez! Hangi din olursa olsun kimsenin inancına dil uzatılmaz. Biri Bakara Makara der, biri küfreder! Asla kabul edilemez. Birbirimizin inancına saygılı olmak zorundayız saygılı!"

Rapçi Hayki'den çirkin sözler! Tepki yağıyorRapçi Hayki'den çirkin sözler! Tepki yağıyor
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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Özoğuz Rapçi Hayki

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