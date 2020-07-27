Gökhan Özoğuz’dan Yunanistan’a büyük tepki! ‘Bayrağımızı yaktırmayız’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma cevap veren şarkıcı Gökhan Özoğuz, Yunanistan’ı sert bir dille eleştirdi. Tunç Soyer’in Atatürk’ün Yunan bayrağını yerden kaldırttığı anı sosyal medyadan hatırlatması üzerine Gökhan Özoğuz’dan destek geldi.

‘BU DURUŞTUR BİZE YAKIŞAN’

Toplumsal ve siyasi olaylara karşı yorumlarını hiç çekinmeden yapan sanatçı Gökhan Özoğuz’un hedefinde bu seferde Yunanistan vardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Selanik’te Türk Bayrağı’nın yakılmasını lanetleyerek kınıyorum. Yunan Kralı yaptı diye, 9 Eylül sonrası Karşıyaka İplikçizade Köşkü‘nde yere serilen Yunan Bayrağı'nı ‘Bayrak bir milletin şerefidir, yerlere serilmez’ diyerek kaldırtan yüce Atatürk’ü unutanlara hatırlatırız” paylaşımına Gökhan Özoğuz’dan yanıt gecikmedi. Gökhan Özoğuz Tunç Soyer’in paylaşımını alıntı yaparak “Bayrağımızı yaktırmayız. Bayrak da yakmayız. Bu duruştur bize yakışan” notunu ekledi.

