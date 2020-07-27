MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gökhan Özoğuz’dan Yunanistan’a büyük tepki! ‘Bayrağımızı yaktırmayız’

Gökhan Özoğuz’dan Yunanistan’a büyük tepki! ‘Bayrağımızı yaktırmayız’

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 12:14 | Son Güncelleme

Ayasofya’nın ibadete açılması sanat camiasında büyük yankı uyandırdı. Şahan Gökbakar ile başlayan Ayasofya gerginliğine Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’da dahil oldu. Yunanistan’ın Türk bayrağı yakması ve Ayasofya’nın ibadete açıldığı tarihi yas günü ilan etmesi üzerine Gökhan Özoğuz tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi.

Gökhan Özoğuz’dan Yunanistan’a büyük tepki! ‘Bayrağımızı yaktırmayız’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma cevap veren şarkıcı Gökhan Özoğuz, Yunanistan’ı sert bir dille eleştirdi. Tunç Soyer’in Atatürk’ün Yunan bayrağını yerden kaldırttığı anı sosyal medyadan hatırlatması üzerine Gökhan Özoğuz’dan destek geldi.

‘BU DURUŞTUR BİZE YAKIŞAN’

gökhan özoğuz

Toplumsal ve siyasi olaylara karşı yorumlarını hiç çekinmeden yapan sanatçı Gökhan Özoğuz’un hedefinde bu seferde Yunanistan vardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Selanik’te Türk Bayrağı’nın yakılmasını lanetleyerek kınıyorum. Yunan Kralı yaptı diye, 9 Eylül sonrası Karşıyaka İplikçizade Köşkü‘nde yere serilen Yunan Bayrağı'nı ‘Bayrak bir milletin şerefidir, yerlere serilmez’ diyerek kaldırtan yüce Atatürk’ü unutanlara hatırlatırız” paylaşımına Gökhan Özoğuz’dan yanıt gecikmedi. Gökhan Özoğuz Tunç Soyer’in paylaşımını alıntı yaparak “Bayrağımızı yaktırmayız. Bayrak da yakmayız. Bu duruştur bize yakışan” notunu ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Şevval Sam'ın oğlu annesinin boyunu geçtiŞevval Sam'ın oğlu annesinin boyunu geçti
Herkes finali bekliyor! Final bölümü ne zaman yayınlanacak? Herkes finali bekliyor! Final bölümü ne zaman yayınlanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Ünlü şefle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! "Şaka mı bu adam?"

Ünlü şefle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! "Şaka mı bu adam?"

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

4 ayın ardından ilk uçuş Türkiye'ye

4 ayın ardından ilk uçuş Türkiye'ye

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Mert'in yorumu olay oldu! "Aşk kokusu..."

Mert'in yorumu olay oldu! "Aşk kokusu..."

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ayasofya Yeniden Camiye Çevrildi diye Yunan gibi Yas tutan Atinalı ; bencede Bayrağımızı çiğnetmez.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe, annesinin izinden gidiyor! 11 yaşındaki Ayşe’yi görenler şok oldu!

Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe, annesinin izinden gidiyor! 11 yaşındaki Ayşe’yi görenler şok oldu!

Survivor Aycan Yanaç: Elendikten sonra öğrenince şok oldum

'Elendikten sonra öğrenince şok oldum'

Kerem Bürsin'in acı günü

Kerem Bürsin'in acı günü

Masterchef Mehmet Gökçeöz kimdir? Masterchef Somer Sivrioğlu’nun kaybolan ikizi Mehmet Gökçeöz!

Masterchef Somer Sivrioğlu’nun kaybolan ikizi Mehmet Gökçeöz!

Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir annesinin boyunu geçti

Şevval Sam'ın oğlu annesinin boyunu geçti

Cedi Osman’ın hayranları bu aşkı kabullenemedi: Kesin büyü yaptı!

Cedi Osman’ın hayranları bu aşkı kabullenemedi: Kesin büyü yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.