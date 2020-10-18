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Gökhan Özoğuz Emniyet Genel Müdürlüğüne seslendi: ‘Soygun...’

18.10.2020 17:28 | Son Güncelleme:
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Gökhan Özoğuz Emniyet Genel Müdürlüğüne seslendi: ‘Soygun...’

Toplumsal konulara karşı sosyal medya hesabından fikirlerini açık bir şekilde ifade eden Gökhan Özoğuz bu sefer de trafik cezalarına değindi. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Emniyet Genel Müdürlüğüne seslendi.

O Ses Türkiye jüri koltuğunda oturduğu dönemde sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Gökhan Özoğuz, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemi belirlemeye devam ediyor. Özellikle çevresel konulardaki hassasiyetiyle bilinen ünlü şarkıcı düşüncelerini Twitter hesabından takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Şile Otoyolu’nda düzenli olarak hız cezası ödediğini ifade eden Özoğuz durumdan şikayet etti.

‘DÜZENLİ TRAFİK CEZASI ÖDÜYORUZ’

gökhan özoğuz

Otoyol ve otobanlardaki hız sınırından şikayet eden ünlü sanatçı Emniyet Genel Müdürülüğüne seslendi. Ünlü sanatçı gönderisinde, “Şile Otoyoluna ve diğer Tim Otobanlara 80 veya 90’la hız sınırı koymak sadece milletin ceza kesip parasını almak demektir. Bu nedir? Her ay düzenli trafik cezası veriyoruz. Soygun” notunu ekledi. Başarılı şarkıcının paylaşımına destek mesajları yağdı.

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