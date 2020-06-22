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Gökhan Özoğuz kucak kucağa oturan çifte sahip çıktı! 'Korkunç bir cehalet ve bağnazlık'

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 16:00 | Son Güncelleme

Gökhan Özoğuz, cadde üzerindeki merdivende sarmaş dolaş oturan çifte "Burası Türkiye ayıp" diyen kişiye "Akla bile gelmeyecek rezillikleri yapan varken romantizme laf etmek cehalettir" diyerek tepki gösterdi.

Yoldan geçen bir motorcu cadde üzerindeki merdivenlerde kucak kucağa oturan çifte müdahale etti. Bu anları kask kamerasına kaydeden kişinin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Motorcuya ilk tepki ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan geldi.

Seyir halindeki bir motorcu, merdivende kucak kucağa oturan çiftin yanına yaklaşarak "Kardeşim ne yapıyorsun sen burada? Burası Türkiye ayıp denen bir şey var. Çoluk var çocuk var burada. Edep denen bir şey var" diyerek tepki gösterdi.

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"AKLA GELMEYECEK REZİLLİKLERİ YAPAN VARKEN..."

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, "Kimdir bu kişiler? Hangi hakla insanların yaşantılarına müdahale? Kapalı kapılar ardında, İnsanlıktan nasibini almamış, akla bile gelemeyecek rezillikler yapanlar varken, kimsenin kendi halinde yaşanan romantizmine laf etme hakkı yoktur. Korkunç bir cehalet ve bağnazlık" ifadelerini kullanarak sert çıktı.

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