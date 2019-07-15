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Gökhan Özoğuz ve Nedim Şener arasındaki tartışma sürüyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2019 10:43 | Son Güncelleme

15 Temmuz afişlerindeki çizimlere tepki gösterdiği için Nedim Şener tarafından eleştirilen Gökhan Özoğuz, Şener'e Twitter hesabından cevap vererek "Edebimizi koruyalım" dedi.

Gökhan Özoğuz ve Nedim Şener arasındaki tartışma sürüyor

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, önceki gün yaptığı paylaşımda 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırlanan afişlerdeki karikatür çizimlerine tepki gösterdi. Özoğuz, paylaşımına tepki gösteren gazeteci Nedim Şener'e de cevap verdi.

"BU ÇİZİMLERDEN NEFRET EDİYORUM"

Hesabından 3 adet 15 Temmuz afişi paylaşan Özoğuz, "Bu çizimlerinden nefret ediyorum! Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor, 'Türk Asker olgusunun itibarını zedeler mi acaba?' diye düşünmeden konması korkunç! Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk Askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" dedi.

Gökhan Özoğuz 15 Temmuz afişine tepki gösterdi! Yanıt Nedim Şener'den geldiGökhan Özoğuz 15 Temmuz afişine tepki gösterdi! Yanıt Nedim Şener'den geldi

Gazeteci Nedim Şener de, Özoğuz'un bu tweetini alıntılayarak, "Evladım, onların FETÖ'nün askeri olduğunu en iyi Türk askeri biliyor. İçerisindeki pisliği de tek tek çıkartıyor. Sen canını sıkma bu millet, haini de, korkağı da, fırsatçıyı da, uyanıkları da tanıyor. Anladın sen onu..." yanıtını verdi.

"EVLADIM DERKEN?"

Özoğuz, kendisini eleştiren Nedim Şener'e yine Twitter hesabından cevap vererek "Sn. Nedim bey; Hayrola Evladım derken? Bir orayı düzeltelim edebimizi koruyalım. Afişlerde Türk askerini resmetmek itibarını zedeleyici lekeler bırakır. Çiziyorsan darbeci askerler diye yazacaksın oraya. Şerefli Türk askerinin tamamını halkın karşısına çizersen yanlış algılanır!" dedi.

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