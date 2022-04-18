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Gökhan Türkmen'in Mahşer şarkısı zirvede!

18.04.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Türkmen yeni şarkısı “Mahşer” ile müzikseverleri derinden sarstı. Duygu yüklü ve bir o kadar da kederi baharla harmanlayan şarkı, 8 Nisan’da tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Gökhan Türkmen'in Mahşer şarkısı zirvede!

Sözleri bestekar, müzisyen ve oyuncu Mert Carim’e ve müziği Gökhan Türkmen’e ait parça Mahşer, tüm dijital müzik listelerine 1 numaradan giriş yaptı. Gökhan Türkmen, eş zamanlı olarak Almanya ve Azerbaycan gibi ülkelerde de listelere girdi.

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Şarkıcı, 3 gün içerisinden ‘mahşer’ klibi ile Trendler Türkiye listesinin ilk 3 sırasında yerini aldı. ‘Mahşer’ ; çıktığı günden bu yana Spotify’da 1 Milyon dinlenmeye, Youtube’de 1 Milyon tıklanmaya, Apple Music’te ise 1 Milyon dinlenmeye ulaştı.
20 kişilik bir ekiple Address Hotel’de çekilen ‘Mahşer’in görüntü yönetmenliğini Varol Şahin, video klip yönetmenliğini birçok projesinden birlikte çalıştığı Murat Joker üstlendi. Klipte Gökhan Türkmen’e oyuncu Naz Çağla Irmak eşlik etti.

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Gökhan Türkmen
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