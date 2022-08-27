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  4. Göksel yoğunluktan dertli! "Kafamı kaşıyacak vaktim yok"

Göksel yoğunluktan dertli! "Kafamı kaşıyacak vaktim yok"

27.08.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Göksel, önceki akşam Cihangir sokaklarında arkadaşları ile dolaşırken görüntülendi.

Göksel yoğunluktan dertli! "Kafamı kaşıyacak vaktim yok"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ünlü şarkıcı Göksel, muhabirlerin, "Yıllar sonra Cihangir'de olmak nasıl bir duygu?" sorusuna yanıt verdi.

"TARİFSİZ DUYGULAR YAŞIYORUM"

Göksel, "Çok özledim, saatlerdir karış karış sokaklarını geziyorum. Tarif edilmez duygular yaşıyorum. Sizi de karşımda görünce şaşkınlığımı gizleyemedim." dedi.

"KAFAMI KAŞIYACAK VAKTİM YOK"

Gazetecilerin, "Yeni bir çalışmanız olacak mı?" sorusunu da cevaplayan Göksel, "Single yok ama eylül ayında konserlerim çok. Kafamı kaşıyacak vaktim yok." ifadelerini kullandı.

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