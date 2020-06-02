Göktaşı filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Göktaşı filmi konusu ve oyuncuları

Vizyona girdiği 2018 yılının ses getiren filmlerinden bir olan Göktaşı filminde Şafak Sezer, Ayhan Taş, Bülent Çolak ve Tuna Orhan gibi oyuncular rol alıyor. İşte Göktaşı filminin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili detaylar.

GÖKTAŞI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Göktaşı filminin çekimleri 2018 yılında Kırklareli'nin Armağan Köyü'nde yapıldı.

GÖKTAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Trakya yöresindeki Günebakan köyünde yaşayan halkın en büyük derdi susuzluktur. Buna son vermek isteyen köylüler yağmur duasına çıktıklarında hiç beklemedikleri birşey olur, yağmur yerine göktaşları yağar. Bu olağandışı olay, Amerikalı, Alman ve Rus ajanlarını da köye çeker. Göktaşlarını yüksek bedeller karşılığında satın alan bu yabancılar, köylülerin yanında kurnaz muhtar İsmet (Şafak Sezer) için de geçim kapısına dönüşür. İsmet köylülerin sattıkları taş başına bağış toplamaya çalışırken, İsmet'in şarkıcı oğlu Bahadır'ın köyü gelen muhabir Ceylan'a aşık olması, işleri iyice karıştırır.

GÖKTAŞI FİLMİ OYUNCULARI

Göktaşı filminin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Ayhan Taş, Bülent Çolak, Tuna Orhan, Yılmaz Gruda, Sinan Çalışkanoğlu yer alıyor.



