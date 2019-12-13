MAGAZİN

Gölcük'te, Servet-i Fünûn sempozyumu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 13.12.2019 14:31 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, 20-21 Aralık tarihleri arasında Gölcük Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Servet-i Fünûn Sempozyumu yapılacak.

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, 20-21 Aralık tarihleri arasında Gölcük Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Servet-i Fünûn Sempozyumu yapılacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Servet-i Fünûn dergisinin imtiyaz sahibi Ahmet İhsan Tokgöz’ün Değirmendere’de yaşadığını, sempozyumda Servet-i Fünûn’u ele alarak gerçekleştireceklerini söyledi.
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Sultan Hatun Konağı’nda Türk Dili ve Edebiyatı Servet’i Fünûn Sempozyumu ile ilgili açıklamada bulunarak, sempozyumun uluslararası olduğu için önem taşıdığını söyledi. Sempozyumun Gölcük Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi’nde yapılacağını belirten Ali Yıldırım Sezer, “Bu sempozyumu neden Gölcük’te gerçekleştiriyoruz, Servet-i Fünûn Dergisi’nin imtiyaz sahibi olan Ahmet İhsan Tokgöz, uzun yıllar Değirmendere’de oturuyor. Vefatına kadar Türk edebiyat tarihinin en uzun soluklu dergisi olan Servet-i Fünûn dergisini imtiyaz sahibi olarak çıkarıyor. İkametgahı Değirmendere’de ve bir dönemin edebiyatçı ve ünlü şairlerinin Değirmendere’ye kendisini ziyaretleri söz konusu oluyor. Bazı eserlerini de Değirmendere’de yazıyorlar. Ahmet İhsan vefat ettikten sonra kabri Değirmendere’de bulunuyor. Dolayısıyla Türk Dili ve Edebiyatı anlamında Değirmendere önemli bir nokta konumunda. Bu nedenle biz de bu sempozyumu bu sene Servet-i Fünûn’u ele alarak gerçekleştireceğiz” dedi.
DERGİNİN 256’NCI SAYISININ KOPYASI BASILDI
Sempozyumda 256’ncı sayısının çok önemli olduğunu söyleyen Ali Yıldırım Sezer, şöyle konuştu:
“256’ncı sayıdan itibaren Servet-i Fünûn edebiyat dergisi sıfatını kazanıyor. 256’ncı sayının tıpkı basımını gerçekleştirdik ve 256 adet bastık. Aynı zamanda tıpkı basımının yanında da Latin harfleriyle basımı da var. Sempozyuma 35 akademisyen ve Türk Dili ve Edebiyatının önemli isimleri bu sempozyuma katılacak. Türk Dili ve Edebiyatı noktasında Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Çin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden önemli isimler bildirilerini sundu. Önemli bir sempozyum olmasını bekliyoruz."
BELGESEL HAZIRLANDI
Sempozyumun, Gölcük’ün kültürel anlamda bilinirliğini arttıracağını söyleyen Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kurt, “Dönemi anlatan 20 dakikalık bir belgesel hazırladık bu uluslararası sempozyum için. Gölcük bu anlamda Türk dergiciliğinin kült dergisi olan Servet-i Fünûn da çok uzun zaman, 42 yıllık bir süre ev sahipliği yapmış. Burası bir edebiyat merkezi olmuş ve Reşat Nuri Güntekin’den, Halide Edip Adıvar’a kadar Türk edebiyatında romanlarda ve hikayelerde Değirmendere’nin ismi geçiyor. Dolayısıyla bunu avantaja çevirmek lazım. Türkiye’de edebiyat eğitimi alan herkes Servet-i Fünûn dergisini, Ahmet İhsan’ı bilir. Haliyle bunun Gölcük ile olan bağlantısını da tanıtırsak Gölcük ismi Türkiye’de herkes tarafından tanınır. Gölcük herkes tarafından depremi ile bilinen bir yer, bundan sıyrılıp kültürel anlamda da bilinirliği artar” diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

PARTNERAradan tam 37 yıl geçti ama hala... Aradan tam 37 yıl geçti ama hala...
Red Bull Music Warm Up ile alternatif sahnenin 4 yeni isminin klipleri yayındaRed Bull Music Warm Up ile alternatif sahnenin 4 yeni isminin klipleri yayında
Malta bayraklı "Marella Dream" bin 454 yolcusuyla Marmaris'e geldiMalta bayraklı "Marella Dream" bin 454 yolcusuyla Marmaris'e geldi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.