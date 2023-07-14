Golf fenomeni Paige Spiranac flört tüyosu verdi! Sosyal medyayı salladı... “En nefret ettiğim cümle...”

Golf sporundaki başarısının yanında güzelliğiyle de mest etmeyi başaran Paige Spiranac sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sevenlerinden tam not almaya devam ediyor. Sosyal medyada yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan Spiranac katıldığı podcastte aşk hayatına dair samimi itiraflarda bulundu.

“KADINLARI AŞAĞILAYAN TAVIRDAN HİÇ HOŞLANMAM”

Bob Does Sports podcast'inde ideal erkeğin tanımı sorulduğunda Spiranac, “Kadınları aşağılayan tavırdan hiç hoşlanmam. En nefret ettiğim cümle mesleğimle alakalı olanlar. ‘Seni golfte yendiğimde bir randevuya çıkabilir miyiz?’ cümlesini kendimce asla kabul etmiyorum. Kadınlara böyle cümleler kurmamalısınız" diye konuştu.