MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gonca Vuslateri bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

Gonca Vuslateri bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

21.10.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gonca Vuslateri, bir markanın yüzü oldu. Özel bir fotoğraf çekimi için büyük bir değişim yaşayan Gonca Vuslateri’nin bu değişimi görenleri şaşırttı.

Gonca Vuslateri bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, yaptığı tasarımlarla dünya çapında adından sıkça söz ettiren modacı Hakan Akkaya'nın New York’ta bulunan showroom’una özel yaptığı yeni koleksiyonun kampanya yüzü olarak Selim Akar’ın objektifine çok özel pozlar verdi.

2

Bir hafta süren hazırlıklarda Gonca Vuslateri’nin kafatası kalıbı alınarak protezi çıkarıldı. Ünlü makyöz Burçin Göksu tarafından yapılan makyaj hileleriyle kapatılan kaşlar ile tamamlanan imajı hakkında başarılı oyuncu; “Kendini olduğu gibi kabul etmek kendi hikâyenin arkasında durmakla başlar” mesajını yüklediğimiz bir çekim yapmak istedik.

3

GONCA VUSLATERİ EZBER BOZDU

Gonca Vuslateri sözlerine şöyle devam etti:

"Kadın olmak denince ezbere bir prototip beklentisinin dışına çıkabileceğimiz bir fotoğraf çalışması olsun istedik. Farklı stillerin denendiği çekim provasında Burçin, Selim ve Hakan'la saç modelleri üzerine konuşurken hepimizin aklına bu fikir geldi açıkçası. Öğretilmiş kadın fotoğraflarının dışına çıkmak beni çok heyecanlandırdı, bu deneyimi beraber yaşadığımız için çok şanslıyım."

4

Gonca Vuslateri’ye fotoğraf çekimlerinde Barış Demiröz ve Onur Alp Çam eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Bu sokağın sahibiyim" demişti! Saldırı anı kamerada"Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Bu sokağın sahibiyim" demişti! Saldırı anı kamerada
Hastaneye gitmek istemeyen yaşlı kadın çocuklarını bıçakla rehin aldıHastaneye gitmek istemeyen yaşlı kadın çocuklarını bıçakla rehin aldı
Ebrar Karakurt’tan çarpıcı pişmanlık açıklamasıEbrar Karakurt’tan çarpıcı pişmanlık açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Protesto sonuç verdi! İmamoğlu interneti ücretsiz yaptı

Protesto sonuç verdi! İmamoğlu interneti ücretsiz yaptı

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

Ali Babacan'a vatandaştan sert tepki

Ali Babacan'a vatandaştan sert tepki

20 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

20 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Kasapoğlu'ndan İmamoğlu'na: Mizansene gerek yoktu

Bakan Kasapoğlu'ndan İmamoğlu'na: Mizansene gerek yoktu

Liseli Boran'ı öldüren arkadaşının ifadesi: Çok ağrıma gitti

Liseli Boran'ı öldüren arkadaşının ifadesi: Çok ağrıma gitti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bir günlük kazancı şoke etti

Bir günlük kazancı şoke etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

56 yaşındaki eski mankenden çırılçıplak poz

56 yaşındaki eski mankenden çırılçıplak poz

Acun'un Hamdi'si bakın kim çıktı!

Acun'un Hamdi'si bakın kim çıktı!

Kavganın sebebi ortaya çıktı! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" demişti

Kavganın sebebi ortaya çıktı! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" demişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.