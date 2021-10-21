Gonca Vuslateri bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, yaptığı tasarımlarla dünya çapında adından sıkça söz ettiren modacı Hakan Akkaya'nın New York’ta bulunan showroom’una özel yaptığı yeni koleksiyonun kampanya yüzü olarak Selim Akar’ın objektifine çok özel pozlar verdi.

Bir hafta süren hazırlıklarda Gonca Vuslateri’nin kafatası kalıbı alınarak protezi çıkarıldı. Ünlü makyöz Burçin Göksu tarafından yapılan makyaj hileleriyle kapatılan kaşlar ile tamamlanan imajı hakkında başarılı oyuncu; “Kendini olduğu gibi kabul etmek kendi hikâyenin arkasında durmakla başlar” mesajını yüklediğimiz bir çekim yapmak istedik.

GONCA VUSLATERİ EZBER BOZDU

Gonca Vuslateri sözlerine şöyle devam etti:

"Kadın olmak denince ezbere bir prototip beklentisinin dışına çıkabileceğimiz bir fotoğraf çalışması olsun istedik. Farklı stillerin denendiği çekim provasında Burçin, Selim ve Hakan'la saç modelleri üzerine konuşurken hepimizin aklına bu fikir geldi açıkçası. Öğretilmiş kadın fotoğraflarının dışına çıkmak beni çok heyecanlandırdı, bu deneyimi beraber yaşadığımız için çok şanslıyım."

Gonca Vuslateri’ye fotoğraf çekimlerinde Barış Demiröz ve Onur Alp Çam eşlik etti.

