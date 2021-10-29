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Gonca Vuslateri bayrak paylaşımıyla tepki çekti

29.10.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı bayraklı paylaşımla tartışma yarattı. "Bir kaç beyni çıldırmış insan 'bayrağa k*çını dönmüşsün' demiş..." sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Gonca Vuslateri bayrak paylaşımıyla tepki çekti

Bir süredir Her Şey Dahil adlı filmin çekimleri için Datça'da bulunan oyuncu Gonca Vuslateri çekimleri bitirdikten sonra Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı.

Kendisini Antalya'ya götürecek olan aracın içerisinde uyurken çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaşan Vuslateri bu kare üzerinden gelen 'bayrağa saygısızlık ettin' şeklindeki yorumlara da kayıtsız kalmadı.

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Gonca Vuslateri paylaşımına, “Günlerdir uykusuz, yorgun bir film süreci geçirdik. Fakat sonuç iyi olacak Her şey dahil... Biraz Datça böcekleri yedi ama olsun, başımızın eti hala sağlam... kehkeh... Sonra ben 29 Ekim coşkumla yola düştüm çünkü Antalya’da beni bekleyen şahane bir kongre var. O sıra Mustafa Ayata ile uyumuşuz ve bir uyandım, gözaltıma kan oturmuş... yorgunluktan... Geçmiş olsun deyin diye değil ama bana biri Voldemort büyüsü yaptı herhalde.. EXPECTO PATRONUM! Aslan kaç parapara bum! Neyse.. sabaha karşı İstanbul’dayım... Yarın üşüyeceğim.. işler bekler... Sizden ne haber?” ifadelerini not düştü.

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Vuslateri, aldığı yorumlar üzerine devamında şunları yazdı:

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"BAYRAĞA K.ÇINI DÖNMÜŞSÜN"

"Not: Bir kaç beyni çıldırmış insan 'bayrağa k.çını dönmüşsün' demiş... bayrağımı arkadan gelen araçlar görüyor ve 29 Ekim zamanına sahip çıkışımı gösteriyoruz.. nedir sizin bu linç psikolojiniz bilmem.. ben asker sülalesinden geliyorum.. sülalem sahip çıktı bayrağa yeterince.. polis olanlar da.. şu vesvese edenleri takmayın."

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gonca Vuslateri Instagram
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