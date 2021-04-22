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Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek

22.04.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinde koronavirüs tedavisi görürken üzerine kaynar su dökülen ve hastaneye kaldırılan oyuncu Gonca Vuslateri, tedavi sürecinin iyi gittiğini ve bir operasyon daha geçireceğini söyledi.

Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek

Geçen günlerde sosyal medyadan koronavirüse yakalandığını duyuran Gonca Vuslateri, evde talihsiz bir kaza geçirdi. Üzerine burnu açılsın diye içine kekik yağı döktüğü tenceredeki kaynar suyu döken 34 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi süren Vuslateri, bir operasyon daha geçireceğini açıkladı. Instagram hesabından son sağlık durumu ile ilgili takipçilerine bilgi veren oyuncu, şunları söyledi:

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“COVID ATEŞSİZ GİDİYOR”

“Az kaldı… Yarın bir operasyon daha… Bu arada Covid terli ama ateşsiz gidiyor maşallah. Arayan, soran, sarılan, çiçek resimleri yollayan, sevgisini paylaşan herkese minnetimi sunarım.”

“Sağlık personellerine bir kez daha hayran kaldım. Hastalarının ellerini tutup, öksürük krizlerinde ‘Geçecek, başaracaksın’ diye motive etmeseler sanırım psikolojik olarak gerçekten katlanılmaz olurdu.”

“Bu süreçte her dakika ulaşılabilir olan ve daima elimden tutan doktoruma da teşekkür etmek istiyorum.”


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Gonca Vuslateri
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