Gonca Vuslateri bornozlu pozunu paylaşıp takipçilerini uyardı! “Bir tek kelime edin de...”

Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu Gonca Vuslateri sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle şarkıcı Hakan Altun ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Vuslateri, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor. Son olarak beyaz bornozuyla bir paylaşım yapan güzel oyuncu takipçilerini uyarmayı ihmal etmedi.

TAMAMEN MAKYAJSIZ PAYLAŞTI

Instagram hesabından yaptığı bornozlu paylaşımında hayranlarının istediği üzerine doğal halini gösterdiğini ifade eden Vuslateri gönderisine, “Doğal ol doğal ol dediniz .. Doğal poz paylaşıyorum. Bir tek kelime edin de.. Hııı.Bugün erken paydos. Yarın repo. Cilt bakımları yapıldı ve cillopingen olundu. Sosyal mesafenin yıkıldığı hoş münasebetler yerine yine yönetmeniyle olmak isteyen temiz kalbime sağlık. Astrologlarımıza da valla çok teşekkür ediyorum. Aşk geliyor dediler ve gözüme bir kafa geldi, parmağım kapıya sıkıştı, belim tutuldu evde dinleniyorum. Bir daha kimseyi böyle heyecanlandırmayın lütfen. Zemin kaydı ayağımızın altından.Ayıp yaw. Sizden ne haber?” notunu ekledi.

Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medya takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Ünlü ismin gönderisini Çağla Şıkel de beğenmeyi ihmal etmedi.



