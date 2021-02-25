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Gonca Vuslateri: Faturalarımızı Şevket Çoruh ödedi

25.02.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Gonca Vuslateri: Faturalarımızı Şevket Çoruh ödedi

Bir projede yaşadığı zor günleri anlatan Gonca Vuslateri, okul yıllarında faturalarını ödeyemediği zaman meslektaşı Şevket Çoruh'un kendisine yardımcı olduğunu anlattı.

Gonca Vuslateri, Haldun Dormen, Rutkay Aziz, Kalben, Şahika Ercümen ve Ufuk Sarıca gibi isimler, Türk Eğitim Vakfı ve Voonka’nın, geleceğin sağlık çalışanlarına eğitim desteği vermek amacıyla hayata geçirdiği ‘Destek Hayat Değiştirir’ projesine, katkıda bulundu. Ünlülerin kendi destek hikayelerini paylaştığı kitabın satışından elde edilecek gelir, sağlık çalışanlarının eğitimi için kullanılacak.

Vuslateri, kitapta yer verdiği hikayesinde Şevket Çoruh, Şebnem Sönmez ve Eric Morris’den aldığı desteği anlattı. Ünlü oyuncu, Şevket Çoruh’un maddi anlamda zorlandığı dönemde, kedisinin faturalarını ödediğini ifade etti. Vuslateri, 2011 yılında konservatuvardan sonra yanında kaldığı Sönmez’in ise kendisine, ‘Çok fazla hata yaptım’ deme özgürlüğünü verdiğini belirtti.

'KAPIDAN ÇIKARKEN ŞEVKET ÇORUH'A ÇARPTIM'

Vuslateri zor günler hakkında şöyle konuştu: "Okulda okurken, zorlu bir hayatımız vardı. Öğrencilik, para yok, iş yok... Hiç unutamam 3 kız aynı evde yaşıyoruz ama faturaları ödeyemiyoruz. Hocalarımız çok büyük yaşta. Yani gidip Müjdat Gezen'e 'Hocam doğalgaz faturamı ödeyemedim' diyemem. Bir gün okulda 2-3 kız 'Şansımıza tüküreyim' diye ağlar halde kapıdan çıkarken Şevket Çoruh'a çarptım. Şevket Çoruh 'Ne oluyor Gonca, bu ne hal' dedi. Ben 'Biraz canım sıkkın' deyince ısrarları sonucunda durumumuzu anlattım. O da bana 'Böyle bir şey için üzülünür mü?' diyerek sakinleştirdi.

Bir anda Şevket Hoca bizim çok acil durumlarda aradığımız bir doktor bir hemşire gibi oldu. Ben normalde ihtiyaçlarını anlatacak biri değildim. Babamızdan öyle gördük. Şevket Hoca benim 'Yok ve ihtiyacım var'ı itiraf edebildiğim bir şahsiyet oldu."

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Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri, Şevket Çoruh,
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