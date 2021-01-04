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  4. Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun çok üzgün! 'Konuşmak istemiyorum'

Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun çok üzgün! 'Konuşmak istemiyorum'

04.01.2021 13:29 | Son Güncelleme:
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2020'nin son yıllarında Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başlayan Hakan Altun'un mutluluğu kısa sürdü. Ünlü oyuncu ile yollarını ayıran Altun, biten ilişkisi hakkında konuşmak istemedi.

Şarkılarıyla herkesi kendine hayran bırakan Hakan Altun, 2020'nin son günlerinde oyuncu Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileriyle magazin gündemine bomba gibi düşen çiftin mutluluğu kısa sürdü.

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Hakan Altun, aracıyla bir yere giderken Uçankuş TV'nin kameralarına denk geldi.

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Bir hayli üzgün görünen Hakan Altun, biten ilişkisinin ardından "Şu sıralar özel hayatım hakkında çok konuşmak istemiyorum. Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum" demekle yetindi.

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