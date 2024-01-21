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Gonca Vuslateri "İlk tekmeyi hissettiğim an..." notuyla paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.01.2024 14:19 | Son Güncelleme:
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Gonca Vuslateri, yaklaşık iki ay önce "Hamileyim" diyerek bebek beklediği müjdesini vermişti. Oyuncu bebeğinin tekme attığı ilk anda yaşadığı duygusal anı takipçileriyle paylaştı

İlk kez anne olmaya hazırlanan Gonca Vuslateri, daha önce; "Anne olmak istemedim" açıklamasında bulunmuştu. Gonca Vuslateri, bu konuya değinerek, "'Anne olmak çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hâlâ aynı fikirdeyim. Sadece gelene 'Git' demiyorum. Bu da seçimim" demişti.

Zaman zaman sosyal medya hesabından duygularını dile getiren Gonca Vuslateri, yeni bir paylaşımda bulundu. Kız bebek dünyaya getirecek olan Vuslateri, bebeğinin ilk tekme attığı anda duygusal anlar yaşadı.

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Ağlamaktan gözleri şişen Gonca Vuslateri, o anı "İlk tekmeyi hissettiğim an... Kızıma dair" notuyla yayımladı.

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