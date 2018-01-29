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Gonca Vuslateri'nin 'Tatlı sapık adamlar' videosu olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ | 29.01.2018 23:18 | Son Güncelleme 10 saat önce

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri sosyal medya hesabından paylaştığı 'tatlı sapık adamlar' videosuyla şaşırttı.

Gonca Vuslateri'nin 'Tatlı sapık adamlar' videosu olay oldu!

Oyuncu Gonca Vuslateri Instagram hesabından yeni bir video paylaştı.

Vuslateri tuhaf videosuna 'Hey gidi 90'lar notuyla yayınladığı videonun altına 'Aşırı sevgi dolu bakışlarıyla enerjimiz hakkında saatlerce konuşan tatlı-sapık adamlar neredeler acaba şimdilerde. Hangi hapishanededirler acaba? Bir dönem bu içi bomboş sapkın bakışların 2-3 yeni kelimeyle bizi şaşırtacaklarını düşündükleri salak konuşmaları az mı dinledik... Hey gidi 90’lar... Janlarım yahu!' notunu düştü.

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Gonca Vuslateri instagram

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