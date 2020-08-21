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Gonca Vuslateri isyan etti: 'Kadınları potansiyel 'seks objesi' gören...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 13:35 | Son Güncelleme

Oyuncu Gonca Vuslateri, kadınları seks objesi olarak görenlere tepki göstererek sosyal medyadan isyan etti. Vuslateri paylaşımında "Rezilsiniz" dedi.

Gonca Vuslateri isyan etti: 'Kadınları potansiyel 'seks objesi' gören...'

Oyuncu Gonca Vuslateri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.

Devamlı cinsel espri yapan ve kadınları cinsel obje olarak gören erkeklere tepki gösteren Vuslateri “Rezilsiniz” dedi.

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Güze oyuncu açklamasında şunları söyledi: "Devamlı cinsel espriler... Allahım! Nerdeyim kiminleyim etrafımda ne oluyor demezler.. Bu içten içe mide bulandırıcı şeyi “arkadaşlık” olarak çağırırlar. Kadınları potansiyel 'seks objesi' gören adamın çaldığı zurnaya, okuduğu kitaba, eşim diye tuttuğu ele s.cayım. Rezilsiniz."

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