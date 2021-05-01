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Gönül Dağı 26. yeni bölüm fragmanı yayınladı | Mahkemenin kararı ne olacak?

01.05.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı’nın 26. yeni bölüm fragmanında; tüm kasaba halkı Sefer’in arkasında. Herkes velayet davasından gelecek sonuca odaklanmış beklerken, davanın seyrini değiştirecek bir olay yaşanıyor. Gönül Dağı’nın 26. bölümünde; sevgi ve dostluğun gücü bir daha gözler önüne seriliyor.

Gönül Dağı 26. yeni bölüm fragmanı yayınladı | Mahkemenin kararı ne olacak?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’nın yeni bölümünde hem Zahide ve Sefer, hem Dilek ve Gülsüm Öğretmen hem de Dişçi Musa ve Fadime cephesinde çok önemli olaylar gelişiyor. Gülsüm ve Ali geçmişin hesaplaşması ile karşı karşıya kalırlar. Gülsüm, Ali’yi adalete teslim edecek mi? Bu sorunun yanıtı Gönül Dağı'nın yeni bölümünde saklı...

GÖNÜL DAĞI’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Fikret’in çocukları Zahide’den almak için açtığı velayet değiştirme davasının mahkeme günü gelmiştir. Ancak Sefer’in sabıka konusunu henüz bir çözüme ulaştıramamışlardır. Bu yüzden yine devreye Taner ve amcaoğulları girmek durumunda kalır. Sefer dürüstlüğü ve efendiliği ile tüm kasabanın sevgisini kazanmıştır ve mahkeme günü geldiğinde bütün kasaba halkı Sefer’in arkasında birleşerek hakimin kararını değiştirmeye çalışır.

Yıllar önce öldüğü zannettiği kocası Ali’nin Gönül Dağı’ndan ani bir şekilde gelişiyle birlikte Gülsüm ikilem içinde kalır. Yıllar sonra Ali ve Gülsüm geçmişin hesaplaşmasını yaşarlar. Gülsüm, Ali’yi adalete teslim etmek konusunda bir karar vermek zorundadır. Diğer yandan babasının masum olduğuna inanan Dilek, bunu kanıtlayabilmek için Ciritçi Abdullah’la beraber Gönül Dağı’na doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuğun sonunda ise Dilek’i bir sürpriz beklemektedir?

Fadime hastalığını babasından gizlemeye devam ederken, diğer yandan Veysel ve Dişçi Musa ile birlikte Pembe’nin miras hakkını alabilmek için Fadime’nin ölmüş kocasının köyüne giderler.

GÖNÜL DAĞI’NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dilek tüm çabalarının sonunda babasıyla Gönül Dağı’nda görüşür. Bu görüşme sayesinde babasının yaşadığı yeri öğrenen Dilek, Gülsüm öğretmeni de babasının yanına götürmek ister. Gülsüm öğretmen yıllar sonra, öldü bildiği kocasını görmeye razı olur ama Dilek bir türlü babasının kaldığı yeri tekrar bulamaz.

Gönül Dağı 26. yeni bölüm fragmanı yayınladı | Mahkemenin kararı ne olacakk

Mahkeme tarafından atanan heyet, çocukların yaşam alanlarını incelemek ve çocuklarla görüşmek için Zahide’nin evine gelir. Taner ve amcaoğulları heyet gelmeden önce çocukların odasını baştan aşağı değiştirir. Heyet Zahide’nin evini inceledikten sonra Sefer’in evini de görmek ister ancak Selami ve Kamuran heyetin karşısında hepsini zor duruma düşürür.

Diğer tarafta sabıka kaydı haberiyle büyük şok yaşayan Sefer ve Zahide bir çözüm arayışı içine girer. Sefer’in gençliğinde küçük bir çocuğun geleceğini kurtarmak için işlediği bir suçu üstlenmesi velayet davasının seyrinin değişmesine neden olur.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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