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Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan göbek dekolteli pozuyla nefes kesti! Fit görüntüsü dikkat çekti

14.09.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi ile dikkatleri üzerine çeken ve dizide Asya rolüne hayat veren Buse Orcan, sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla gündeme geliyor. Son olarak bikinili pozlarıyla sosyal medyayı sallayan isim, bu kez göbek dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi.

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan göbek dekolteli pozuyla nefes kesti! Fit görüntüsü dikkat çekti

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin Asya'sı, hem oyunculuk performansıyla hem de güzelliğiyle dikkat çekiyor. Asya karakterini canlandıran oyuncu Buse Orcan sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapmaya devam ediyor.

GÖNÜL DAĞI'NIN ASYA'SI BUSE ORCAN'DAN GÖBEK DEKOLTELİ POZ!

2018 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasını ikinci olarak tamamlamış olan ve güzelliğinde çokça bahsettiren Buse Orcan, sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmüyor.

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İzmir doğumlu olduğu bilinen Buse Orcan ve 2002 yılında dünyaya gelen ismin, lisans eğitimini Başakşehir Üniversitesi'nde Lojistik Yönetimi Bölümü'nde tamamladığı biliniyor.

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Gönül Dağı dizisinde de Asya karakterine hayat veren Buse Orcan göbek dekolteli pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

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FİTLİĞİ ANİMASYON KARAKTERİNE BENZETİLDİ!

Fitliği gözlerden kaçmayan Orcan'ın pozuna bir takipçisi ise "Incredibles'taki esnek ablaya benzemiş" yorumunda bulundu.

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İşte Gönül Dağı'nın Asya'sının çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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